Частный дом сгорел из-за атаки ВСУ в Белгородской области
25 сентября 202622:49
Дмитрий Меньшиков
Украинский беспилотник атаковал частный дом в населенном пункте Дорогощь (Белгородской область). Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Отмечается, что с дрона были сброшены взрывные устройства. В результате пожара здание было уничтожено.
В результате атаки пострадала женщина. С ушибами тела и лица она была отправлена в больницу.
Ранее Минобороны России сообщило, что украинские войска выпустили 55 беспилотников в сторону России.
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