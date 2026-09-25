Частный дом сгорел из-за атаки ВСУ в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал частный дом в населенном пункте Дорогощь (Белгородской область). Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Отмечается, что с дрона были сброшены взрывные устройства. В результате пожара здание было уничтожено.

Три человека погибли при атаке ВСУ на гумконвой из Омской области в зоне СВО

В результате атаки пострадала женщина. С ушибами тела и лица она была отправлена в больницу.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские войска выпустили 55 беспилотников в сторону России.

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ФОТО: ТАСС
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