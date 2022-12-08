«Любовь Захаровой и прыжок Урганта»: Культурный гид страны на выходные
Мария Захарова рекомендовала НСН спектакль об Эдит Пиаф и фильмы Михалкова, Иван Демьян пойдет на Куценко и Балабанова, а Иван Ургант готовит «прыжок из-под юбки».
Концерты: «Это больше, чем любовь»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» по традиции представляют обзор самых интересных культурных событий предстоящего уикенда.
Культурными гидами НСН сегодня выступят официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, лидер группы «7Б» Иван Демьян, а также вновь присоединившийся к нам шоумен Иван Ургант.
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В Москве в выходные пройдет сразу несколько праздничных рок-концертов. Гарик Сукачев отметит на сцене День Рождения (9 декабря, «16 тонн»), Иван Демьян отпразднует 25-летие творческой деятельности с группой «7Б» (9 декабря, «Magnus Locus»), а «Крематорий» - 39-летие (10 декабря, «Горбушка»). Кроме того в столицу заглянет ростовская группа «Запрещенные барабанщики» (9 декабря, «Зюзино»).
«Пикник» выступит в выходные в Сергиевом Посаде и Калуге, Найк Борзов – в Ярославле и Калининграде, а Петербург встретит «Кипелова» и «Сектор Газа». Кроме того, билетные операторы отмечают интерес зрителей к концертам Jony в Казани, Риты Dakota в Иркутске, Мари Краймбрери в Калининграде и Metallica Show в Астрахани.
Иван Демьян рекомендовал всем сходить на «Крематорий», «Пикник» и Сукачева, и рассказал, что будет на концерте «7Б».
«Конечно, сюрпризы будут, это наши премьеры с нового альбома, ну и в связи с 25-летием моего творческого пути песни разных лет: как новинки, так и наше раритетное исполнение. С начала истории группы "7Б" и заканчивая крайним нашим альбомом "Я пришел, чтобы петь", всегда есть мощнейшие песни, которые актуальны в любом времени. Это и песни с альбома "Молодые ветра", и с нового альбома - "Душа бойца", "Падала звезда", "Спокойной ночи, рабочий". В трек-лист на концертах включаются все лучшие песни. Я, конечно, сходил бы на "Крематорий", нормальные ребята, нравятся, сходил бы на "Пикник", очень крутое шоу ребята делают, на Найка Борзова, ну а Сукачев – это Сукачев, тоже можно сходить оторваться», - сказал лидер группы «7Б».
Ну а Мария Захарова рассказала НСН, что любит разную музыку, а на днях сходила на юбилейный гала-концерт Эдуарда Артемьева в Кремле, приуроченный к 85-летию автора музыки к фильмам Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и Андрея Тарковского.
«Сходила на Артемьева, это музыка, которая всегда со мной. Собственно, это связано и с кино. "Свой среди чужих" - это больше, чем любовь. Музыка нравится разная, начала перечислять - бесполезно», - отметила официальный представитель МИД РФ.
На этом концерте, в частности. выступили Лариса Долина, Дима Билан и Shaman, исполнивший песню «Дельтаплан» из фильма «Родня».
Театр: От Луны до Богомолова, Гоша и Эдит.
В число самых популярных спектаклей ближайшего уикенда, по версии «Kassir.ru», вошли «Карамазовы» в постановке Константина Богомолова в МХТ имени Чехова, премьеры «БЕСприданницы» Евгения Марчелли в Театре имени Моссовета и «Незнайки» в Театре на Малой Бронной, а также отметивший в этом году 20-летие спектакль «Ladies' Night. Только для женщин» с Гошей Куценко и остальной веселой компанией.
Иван Демьян рассказал НСН, что дружит с Гошей Куценко, а вскоре собирается в Театр на Таганке.
«Когда бывает свободное время и позволяет график, я хожу в театр. Мы приятельствуем с Гошей Куценко, в какой-то части он мой коллега, как музыкант, у него есть своя группа, поет, иногда мы выступали вместе на каких-то мероприятиях и фестивалях. Гоша приглашал меня всегда, я ходил на его замечательные спектакли "Ladies'Night", получал удовольствие. И сейчас в конце декабря есть возможность сходить в Театр на Таганке на постановку "Скамейка". Попытаюсь найти время и сходить 26 декабря», - отметил музыкант.
Ну а Мария Захарова рекомендовала НСН постановку Театра Луны «Эдит Пиаф. Гимн Любви», признавшись, что в основном смотрит спектакли в записи.
«"Пиаф" в Театре Луны. На театры времени нет, бываю там крайне редко, но люблю смотреть телеспектакли, отснятые и выложенные в сеть. По репертуару - от советской классики до современного», - рассказала первая леди российской дипломатии.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев говорил «Культурному гиду НСН», что ему интересно, как будет развиваться Евгений Герасимов в Театре Луны.
Кино: «Поклон Балабанову»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. На экраны кинотеатров выйдут более 15 фильмов, в числе которых двухчасовая картина о создателе «Брата» и «Жмурок» под названием «Балабанов. Колокольня. Реквием».
Режиссером и автором сценария документального фильма об Алексее Балабанове выступила Любовь Аркус, продюсерами - Сергей Сельянов и Константин Эрнст.
Кроме того, нас ждут премьеры российской комедии «Тайный Санта» с Зоей Бербер из «Реальных пацанов», драмы «Рядом» с Ингеборгой Дапкунайте и Татьяной Друбич, и картины Рината Махмудова «На выдохе» о переменах в жизни девушки после встречи с подростком на коляске.
Россияне также увидят черную комедию «Большой золотой слиток» с голливудскими звездами Меган Фокс и Энди Гарсиа.
Иван Демьян рассказал НСН, что с удовольствием посмотрел бы фильм о Балабанове и собирается на «Сердце Пармы»
«Я очень люблю наши фильмы. Очень хочу сходить, но еще не успел, на «Сердце Пармы». К фильмам Балабанова отношусь просто с поклоном. Обязательно схожу», - пообещал лидер группы «7Б».
Вместе с тем 10 декабря в Москве стартует Международный фестиваль фильмов о правах человека, который откроет новая картина Петра Тодоровского «Здоровый человек». При этом официальная премьера этого фильма состоится только в марте.
Шоу: «Выпрыгну из-под юбки!»
Кроме того, в эти выходные россияне массово пойдут на различные стендап-шоу.
В Питере активно скупали билеты на Стаса Старовойтова и Юлию Ахмедову, в Казани – на Павла Волю, а в Воронеже – на Виктора Комарова. Ну а в Москве 10 декабря пройдет церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон», ведущими которой будут резидент «Comedy Club» Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина из «Comedy Woman».
Ранее бессменным ведущим «Граммофона» был шоумен Иван Ургант, который. пообещал НСН вновь появиться на сцене и рассказал, что думает о «замене».
«Я прошу не подтасовывать факты: меня заменяет Екатерина Скулкина, а Вадим Галыгин может заменять, кого хочет. Не планирую ли я неожиданно появиться на сцене Кремля. Планирую. Я сейчас выбираю, из-под юбки какой исполнительницы выскочить в самый неожиданный момент. Пока не знаю, но, мне кажется, это будет прекрасным сюрпризом и для всех зрителей, и для ведущих, и для самого себя, и для моей семьи».
В числе артистов, которые выступят на этом мероприятии и увидят перформанс Ивана Андреевича, ожидаются, в частности, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Zivert, Anna Asti, Николай Носков, Митя Фомин и Николай Басков.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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