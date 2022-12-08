«Любовь Захаровой и прыжок Урганта»: Культурный гид страны на выходные

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» по традиции представляют обзор самых интересных культурных событий предстоящего уикенда.

Культурными гидами НСН сегодня выступят официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, лидер группы «7Б» Иван Демьян, а также вновь присоединившийся к нам шоумен Иван Ургант.

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В Москве в выходные пройдет сразу несколько праздничных рок-концертов. Гарик Сукачев отметит на сцене День Рождения (9 декабря, «16 тонн»), Иван Демьян отпразднует 25-летие творческой деятельности с группой «7Б» (9 декабря, «Magnus Locus»), а «Крематорий» - 39-летие (10 декабря, «Горбушка»). Кроме того в столицу заглянет ростовская группа «Запрещенные барабанщики» (9 декабря, «Зюзино»).

«Пикник» выступит в выходные в Сергиевом Посаде и Калуге, Найк Борзов – в Ярославле и Калининграде, а Петербург встретит «Кипелова» и «Сектор Газа». Кроме того, билетные операторы отмечают интерес зрителей к концертам Jony в Казани, Риты Dakota в Иркутске, Мари Краймбрери в Калининграде и Metallica Show в Астрахани.

Иван Демьян рекомендовал всем сходить на «Крематорий», «Пикник» и Сукачева, и рассказал, что будет на концерте «7Б».

«Конечно, сюрпризы будут, это наши премьеры с нового альбома, ну и в связи с 25-летием моего творческого пути песни разных лет: как новинки, так и наше раритетное исполнение. С начала истории группы "7Б" и заканчивая крайним нашим альбомом "Я пришел, чтобы петь", всегда есть мощнейшие песни, которые актуальны в любом времени. Это и песни с альбома "Молодые ветра", и с нового альбома - "Душа бойца", "Падала звезда", "Спокойной ночи, рабочий". В трек-лист на концертах включаются все лучшие песни. Я, конечно, сходил бы на "Крематорий", нормальные ребята, нравятся, сходил бы на "Пикник", очень крутое шоу ребята делают, на Найка Борзова, ну а Сукачев – это Сукачев, тоже можно сходить оторваться», - сказал лидер группы «7Б».

Ну а Мария Захарова рассказала НСН, что любит разную музыку, а на днях сходила на юбилейный гала-концерт Эдуарда Артемьева в Кремле, приуроченный к 85-летию автора музыки к фильмам Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и Андрея Тарковского.

«Сходила на Артемьева, это музыка, которая всегда со мной. Собственно, это связано и с кино. "Свой среди чужих" - это больше, чем любовь. Музыка нравится разная, начала перечислять - бесполезно», - отметила официальный представитель МИД РФ.

На этом концерте, в частности. выступили Лариса Долина, Дима Билан и Shaman, исполнивший песню «Дельтаплан» из фильма «Родня».

