«Бакланка и понятия»: Писатель из 90-х назвал «мужской» драку Лепса

Певец Григорий Лепс воспитанный человек и вряд ли бы полез в драку, не имея на то оснований, сказал в интервью НСН конфликтолог, автор романа «Выжить в 1990-е» Михаил Орский.

Ранее стало известно, что Лепс с охранниками после концерта в Петербурге подрался с посетителем одного из баров, которому сломали нос. По данным РИА Новости, инцидент завершился возбуждением уголовного дела «в отношении неустановленных лиц».