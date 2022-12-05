«Бакланка и понятия»: Писатель из 90-х назвал «мужской» драку Лепса

В ходе инцидента в Петербурге Лепс показал себя мужчиной, который легко идет в бой, однако «ристалищу один на один» помешал охранник, сказал в эфире НСН Михаил Орский.

Певец Григорий Лепс воспитанный человек и вряд ли бы полез в драку, не имея на то оснований, сказал в интервью НСН конфликтолог, автор романа «Выжить в 1990-е» Михаил Орский.

Ранее стало известно, что Лепс с охранниками после концерта в Петербурге подрался с посетителем одного из баров, которому сломали нос. По данным РИА Новости, инцидент завершился возбуждением уголовного дела «в отношении неустановленных лиц».

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«У меня нет ни информации, ни моральных прав, чтобы осуждать Григория Лепса или рукоплескать ему. Замечу лишь, что Григорий в этом плане достаточно воспитан, он общается с определенной группой людей, которые могли ему привить какие-то нравственные устои и понятия. И вот просто так махать кулаками по бакланке… Я не думаю, что Григорий Лепс стал бы этим заниматься. Мы не можем судить об инциденте, поскольку не знаем причин конфликта: кто что кому сказал, нарды – не нарды, кто кого послал, кто с кем хотел фотографироваться или не хотел – это гадание на кофейной гуще», - сказал Орский.

По его словам Лепс имеет неплохую физическую подготовку и мог бы подраться один на один, но ему помешал это сделать охранник.

«Григория Лепса я немного знаю. Например, когда мы пересекались с ним в гостинице в Арабских Эмиратах, это было в тренажерном зале, то есть он относительно подготовлен физически, несмотря на то, что Григорий не прочь злоупотребить горячительными напитками. Это не "секрет Полишинеля", это нормально. Я увидел, что наш уважаемый певец остался мужчиной, легко идет в бой, при этом не товарищ, а, скорее всего, телохранитель Лепса не дал зрителям насладиться ристалищем один на один», - заключил собеседник НСН.
Лепс ушел со сцены, бросив микрофон на концерте в Петербурге

При этом Орский предположил, что Лепс мог бы извиниться перед мужчиной, если бы тот не написал заявление в полицию.

2 декабря Григорий Лепс дал большой концерт в Ледовом дворце Петербурга, в конце которого бросил микрофон и ушел со сцены. После этого произошел инцидент с дракой у бара.

Как сообщал РИА Новости адвокат пострадавшего мужчины Евгений Хейфец, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 115 УК РФ).

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МузыкантыДракаГригорий Лепс
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