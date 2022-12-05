«Бакланка и понятия»: Писатель из 90-х назвал «мужской» драку Лепса
В ходе инцидента в Петербурге Лепс показал себя мужчиной, который легко идет в бой, однако «ристалищу один на один» помешал охранник, сказал в эфире НСН Михаил Орский.
Певец Григорий Лепс воспитанный человек и вряд ли бы полез в драку, не имея на то оснований, сказал в интервью НСН конфликтолог, автор романа «Выжить в 1990-е» Михаил Орский.
Ранее стало известно, что Лепс с охранниками после концерта в Петербурге подрался с посетителем одного из баров, которому сломали нос. По данным РИА Новости, инцидент завершился возбуждением уголовного дела «в отношении неустановленных лиц».
«У меня нет ни информации, ни моральных прав, чтобы осуждать Григория Лепса или рукоплескать ему. Замечу лишь, что Григорий в этом плане достаточно воспитан, он общается с определенной группой людей, которые могли ему привить какие-то нравственные устои и понятия. И вот просто так махать кулаками по бакланке… Я не думаю, что Григорий Лепс стал бы этим заниматься. Мы не можем судить об инциденте, поскольку не знаем причин конфликта: кто что кому сказал, нарды – не нарды, кто кого послал, кто с кем хотел фотографироваться или не хотел – это гадание на кофейной гуще», - сказал Орский.
По его словам Лепс имеет неплохую физическую подготовку и мог бы подраться один на один, но ему помешал это сделать охранник.
«Григория Лепса я немного знаю. Например, когда мы пересекались с ним в гостинице в Арабских Эмиратах, это было в тренажерном зале, то есть он относительно подготовлен физически, несмотря на то, что Григорий не прочь злоупотребить горячительными напитками. Это не "секрет Полишинеля", это нормально. Я увидел, что наш уважаемый певец остался мужчиной, легко идет в бой, при этом не товарищ, а, скорее всего, телохранитель Лепса не дал зрителям насладиться ристалищем один на один», - заключил собеседник НСН.
При этом Орский предположил, что Лепс мог бы извиниться перед мужчиной, если бы тот не написал заявление в полицию.
2 декабря Григорий Лепс дал большой концерт в Ледовом дворце Петербурга, в конце которого бросил микрофон и ушел со сцены. После этого произошел инцидент с дракой у бара.
Как сообщал РИА Новости адвокат пострадавшего мужчины Евгений Хейфец, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 115 УК РФ).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 667 / сут.
Умерли
392 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 647 / сут.
- Читу украсили к Новому году пластиковыми солдатами
- Путин рассказал об «огромной армии» российских волонтеров
- Bloomberg: Саудовская Аравия снизит цены на нефть для Азии и Европы
- Фабрицио Романо: Роналду пока не одобрил переход в «Аль-Насср»
- Путин поручил ускорить запуск железнодорожной части Крымского моста
- СМИ: Трасс намерена баллотироваться в качестве депутата парламента Британии
- Премьер Японии поручил увеличить оборонный бюджет страны
- Путин заявил о важности сухопутной дороги в Крым
- Президент Польши поддержал желание Грузии стать членом ЕС и НАТО
- CBR: Киану Ривз назвал фильм «Джон Уик 4» самым сложным в карьере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru