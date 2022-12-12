СМИ: Лепс заплатил за моральный ущерб избитому им офисному работнику
Народный артист России Григорий Лепс заплатил за моральный и материальный ущерб офисному работнику, которого он избил вместе со охранником, сообщает Telegram-канале SHOT.
Канал ссылается на адвоката пострадавшего Евгения Хейфеца, который заявил, что ходатайство о прекращении дела уже подано, артист принёс свои извинения. Какую сумму заплатили пострадавшему не уточняется.
Ранее стало известно, что Лепс с охранниками после концерта в Петербурге подрался с посетителем одного из баров, которому сломали нос, было возбуждено уголовное дело, сообщает RT.
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