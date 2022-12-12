СМИ: Лепс заплатил за моральный ущерб избитому им офисному работнику

Канал ссылается на адвоката пострадавшего Евгения Хейфеца, который заявил, что ходатайство о прекращении дела уже подано, артист принёс свои извинения. Какую сумму заплатили пострадавшему не уточняется.

Ранее стало известно, что Лепс с охранниками после концерта в Петербурге подрался с посетителем одного из баров, которому сломали нос, было возбуждено уголовное дело, сообщает RT.

