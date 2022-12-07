«Выпрыгну из-под юбки!»: Ургант пообещал сюрприз на «сцене Кремля» вместо «Золотого Граммофона»

«Ох уж эти организаторы. Еще одна загадка для этого года, не многовато ли? Я уже начинаю думать, не сглазил ли меня кто. Не планирую ли я неожиданно появиться на сцене Кремля? (в прошлом году премию "Золотой граммофон" вручали в Государственном Кремлевском Дворце – прим. НСН) Планирую. Я сейчас выбираю, из-под юбки какой исполнительницы выскочить в самый неожиданный момент. Пока не знаю, но, мне кажется, это будет прекрасным сюрпризом и для всех зрителей, и для ведущих, и для самого себя, и для моей семьи», - сказал Ургант.

При этом он отметил, что не обижается на организаторов, но считает, что его заменила Скулкина, а не Галыгин.

«Я такого слова не знаю: "мстить". При этом я прошу не подтасовывать факты: меня заменяет Екатерина Скулкина, а Вадим Галыгин может заменять, кого хочет», - заключил собеседник НСН.

Ранее Ургант говорил НСН, что его неучастие в фильме «Елки 9», вышедшем недавно на российские экраны, это «последний гвоздь в крушку гроба моей блестящей актерской карьеры».

