«Выпрыгну из-под юбки!»: Ургант пообещал сюрприз на «сцене Кремля» вместо «Золотого Граммофона»

Иван Ургант рассказал в эфире НСН, что сейчас выбирает исполнительницу, из-под юбки которой неожиданно выпрыгнет на сцену, перепутав при этом место вручения премии.

Шоумен Иван Ургант в интервью НСН рассказал, что не собирается «мстить» организаторам церемонии вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон», но готовит «прекрасный сюрприз».

Ранее стало известно, что Ургант впервые за 15 лет не будет ведущим «Золотого граммофона». «Русская медиагруппа» сообщила, что ведущими церемонии, которая состоится 10 декабря на «ВТБ Арене», будут Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин.

Галыгин заменит Урганта на церемонии «Золотой граммофон»
«Ох уж эти организаторы. Еще одна загадка для этого года, не многовато ли? Я уже начинаю думать, не сглазил ли меня кто. Не планирую ли я неожиданно появиться на сцене Кремля? (в прошлом году премию "Золотой граммофон" вручали в Государственном Кремлевском Дворце – прим. НСН) Планирую. Я сейчас выбираю, из-под юбки какой исполнительницы выскочить в самый неожиданный момент. Пока не знаю, но, мне кажется, это будет прекрасным сюрпризом и для всех зрителей, и для ведущих, и для самого себя, и для моей семьи», - сказал Ургант.

При этом он отметил, что не обижается на организаторов, но считает, что его заменила Скулкина, а не Галыгин.

«Я такого слова не знаю: "мстить". При этом я прошу не подтасовывать факты: меня заменяет Екатерина Скулкина, а Вадим Галыгин может заменять, кого хочет», - заключил собеседник НСН.

Ранее Ургант говорил НСН, что его неучастие в фильме «Елки 9», вышедшем недавно на российские экраны, это «последний гвоздь в крушку гроба моей блестящей актерской карьеры».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ТелеведущийМузыкаИван Ургант
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