Россияне стали победителями в медальном зачете на чемпионате Европы по боксу
Российская сборная заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по боксу, который проходил под эгидой World Boxing с 17 по 25 сентября в Софии (Болгария). Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что в активе у российских спортсменов 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали. На втором месте разместилась сборная Турция с 4 золотыми, 1 серебряной и 5 бронзовыми наградами. Замыкает тройку сборная Азербайджана (по 2 золотых и бронзовых и 1 серебряная медаль).
В мужских соревнованиях у россиян 5 золотых и 2 серебряных медали, это лучший результат на турнире. В свою очередь россиянки завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали: больше побед только у команды Турции (3 медали высшего достоинства). Последнюю золотую медаль российской сборной принес Давид Суров, победивший представителя сборной Великобритании Дамара Томаса в категории свыше 90 килограммов.
Российская сборная выступала на турнире в Софии с флагом и гимном.
Ранее сборная России одержала победу в общем медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который прошел в хорватском Загребе. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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