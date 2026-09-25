Россияне стали победителями в медальном зачете на чемпионате Европы по боксу

Российская сборная заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по боксу, который проходил под эгидой World Boxing с 17 по 25 сентября в Софии (Болгария). Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что в активе у российских спортсменов 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали. На втором месте разместилась сборная Турция с 4 золотыми, 1 серебряной и 5 бронзовыми наградами. Замыкает тройку сборная Азербайджана (по 2 золотых и бронзовых и 1 серебряная медаль).