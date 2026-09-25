Свинцов озвучил свой план возвращения в Госдуму

Он уточнил, что остается работать в «Партии пенсионеров» и продолжит бороться за мандаты в следующем избирательном цикле, но сам он планирует вернуться еще раньше.



«Я буду пробовать избраться на довыборах по одномандатному округу. Каждый год два-три округа освобождается, так как депутаты регулярно переходят на другие должности в правительство и госкорпорации», — сказал он «Газете.Ru».



Свинцов добавил, что ему не стыдно за результат своей новой партии, а также напомнил, что у него есть слаженная команда, которая продолжит работу и будет участвовать в выборах любого уровня, что поможет через пять лет преодолеть десятипроцентный порог и занять третье место.



21 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова представила предварительные итоги выборов. После подсчета 96,95% бюллетеней в Госдуму проходили пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия».



Ранее Свинцов в пресс-центре НСН призвал законодательно запретить мат в интернете.

