Свинцов озвучил свой план возвращения в Госдуму
Депутат Госдумы VIII созыва Андрей Свинцов, не прошедший в новый состав, объявил, что попытается попасть в нижнюю палату парламента на следующих выборах.
Он уточнил, что остается работать в «Партии пенсионеров» и продолжит бороться за мандаты в следующем избирательном цикле, но сам он планирует вернуться еще раньше.
«Я буду пробовать избраться на довыборах по одномандатному округу. Каждый год два-три округа освобождается, так как депутаты регулярно переходят на другие должности в правительство и госкорпорации», — сказал он «Газете.Ru».
Свинцов добавил, что ему не стыдно за результат своей новой партии, а также напомнил, что у него есть слаженная команда, которая продолжит работу и будет участвовать в выборах любого уровня, что поможет через пять лет преодолеть десятипроцентный порог и занять третье место.
21 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова представила предварительные итоги выборов. После подсчета 96,95% бюллетеней в Госдуму проходили пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия».
Ранее Свинцов в пресс-центре НСН призвал законодательно запретить мат в интернете.
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