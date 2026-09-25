Минобороны: ВСУ выпустили по российской территории 55 беспилотников

Украинские войска выпустили 55 беспилотников в сторону России. Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что беспилотные летательные аппараты были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени до 25 сентября.

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БПЛА были уничтожены над территорией Крыма, Ростовской, Курской, Брянской и Белгородской областей.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинские беспилотники прицельно атаковали торговый центр в Луганске.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФУкраинаРоссияВСУБеспилотники

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