Минобороны: ВСУ выпустили по российской территории 55 беспилотников
Украинские войска выпустили 55 беспилотников в сторону России. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что беспилотные летательные аппараты были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени до 25 сентября.
БПЛА были уничтожены над территорией Крыма, Ростовской, Курской, Брянской и Белгородской областей.
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинские беспилотники прицельно атаковали торговый центр в Луганске.
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