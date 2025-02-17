Певица из России Бичахчян не прошла отбор в участники «Евровидения» от Армении
Джазовая певица из Екатеринбурга Флора Бичахчян не прошла отбор в участники международного песенного конкурса «Евровидение-2025» от Армении. Эфир прошел на Общественном телевидении Армении.
Вместе с 11 претендентами певица боролась за право представлять страну на международном уровне, но победить ей не удалось. Бичахчян исполняла песню Prayer. Она заняла восьмое место с 75 баллами. Бичахчян участвовала в российских шоу «Голос» и «Ну-ка, все вместе», в последнем стала финалисткой.
Победителем выбрали певца PARG (Паргев Варданян) - ему присудили 214 баллов. Артист выступит с песней Survivor в полуфинале «Евровидения» в Базеле (Швейцария). Конкурс будет проходить с 13 по 17 мая 2025 года. Гранд-финал состоится 17 мая.
Ранее стало известно, что представительница Ирландии на конкурсе «Евровидение-2025» певица Емми исполнит песню Laika Party, посвященную советской собаке Лайке — первому выведенному на орбиту Земли животному, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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