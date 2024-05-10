На бельгийском ТВ прервали номер израильской участницы «Евровидения-2024»

Телеканал VRT, транслировавший в Бельгии конкурс «Евровидение-2024», прервал передачу во время выступления представительницы Израиля Эден Голан, сообщает Bild.

Украина, Литва и Хорватия вышли в финал «Евровидения»

Вместо номера израильтянки зрители увидели сообщение от телеканала, который предупредил, что прерывание трансляции - это профсоюзная акция.

«Мы осуждаем нарушения прав человека государством Израиль. Государство Израиль также нарушает свободу прессы», — говорилось в объявлении, в котором также призвали Тель-Авив к перемирию.

Ранее в шведском городе Мальмё, где проходит «Евровидение-2024», прошёл митинг против участия Израиля, а Голан во время дневной репетиции освистали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: TT News Agency / ТАСС
ТЕГИ:ЕвровидениеТелевидениеИзраильБельгия

Горячие новости

Все новости

партнеры