На бельгийском ТВ прервали номер израильской участницы «Евровидения-2024»
Телеканал VRT, транслировавший в Бельгии конкурс «Евровидение-2024», прервал передачу во время выступления представительницы Израиля Эден Голан, сообщает Bild.
Вместо номера израильтянки зрители увидели сообщение от телеканала, который предупредил, что прерывание трансляции - это профсоюзная акция.
«Мы осуждаем нарушения прав человека государством Израиль. Государство Израиль также нарушает свободу прессы», — говорилось в объявлении, в котором также призвали Тель-Авив к перемирию.
Ранее в шведском городе Мальмё, где проходит «Евровидение-2024», прошёл митинг против участия Израиля, а Голан во время дневной репетиции освистали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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