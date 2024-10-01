Лидер Måneskin рассказал о распаде группы и начале сольной карьеры
Итальянский певец, лидер группы Måneskin Дамиано Давид в интервью голландской радиостанции NPO 3FM впервые рассказал распаде коллектива.
По его словам, члены группы решили пойти своими путями и попробовать построить собственную карьеру.
Давид отметил, что роспуск коллектива произошел без проблем и ссор.
«Мы много работали и сделали все, что могли. <...> Не о чем переживать», — отметил музыкант.
Ранее стало известно, что стриминговый сервис «Яндекс Музыка» начал рекомендовать пользователям в новые песни музыкантов, которые сотрудничали с компаниями, ушедшими из России после начала специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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