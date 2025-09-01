Помимо всего прочего, на первое сентября запланирован выход альбома «Моя школа», над которым работал композитор и продюсер Максим Фадеев и такие исполнители, как SEREBRO, Betsy, Ленинград, Nemiga, Chebanov.

«Я выбрал "Первоклашку" Юрия Энтина и Владимира Шаинского. Для меня в ней заключена вся эта светлая тревога и радость самого первого школьного дня», — писал Фадеев в своем Telegram-канале.

По признанию Чертищева, они с Betsy получили огромное удовольствие от работы с такой творческой командой. Он выразил надежду, что школьники вдохновятся их работой.

«Также мы решили поучаствовать в очень интересном проекте вместе с культовыми артистами и продюсерами. Мы сделали свои версии легендарных детских песен про школу. Нам досталась песня "Дважды два - четыре". Мы получили невероятное удовольствие от работы с нашими любимыми песнями советских времен. Музыка того времени — наша гордость и достояние. Это большая честь для нас, и мы верим, что школьники будут вдохновлены нашими песнями на новые подвиги в предстоящем учебном году», — отметил композитор.