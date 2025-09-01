Сигма-рекорды: Что сделало Betsy самым прослушиваемым детским артистом
Betsy побила абсолютный рекорд по прослушиваниям среди подростков, сказал НСН продюсер и отец певицы Михаил Чертищев, а сама артистка раскрыла, с кем хотела бы сделать фит и кем себя видит через 10 лет.
В последнее время российская певица Betsy (Светлана Чертищева) стремительно набирает популярность среди юной аудитории. Её творчество завоевало сердца детей и подростков благодаря уникальному сочетанию современных музыкальных трендов и понятного молодому поколению контента: дружба, первая любовь, мечты о будущем. Тексты её песен легко запоминаются, а мелодии цепляют с первых нот.
НСН представляет новый авторский проект — еженедельную колонку о самых ярких и перспективных музыкантах нашей страны. В центре внимания — талантливые артисты, которые только начинают свой путь к успеху, те, кто уже сейчас создаёт музыку будущего и формирует новый звук российской сцены. Каждую неделю мы будем знакомить вас с уникальными исполнителями, рассказывать об их творческом пути, делиться первыми впечатлениями от их работ и помогать вам открывать новые музыкальные горизонты. Первым героем спецпроекта становится Betsy. Музыкальный продюсер, композитор, автор музыки к песне «Сигма Бой» и отец Betsy Михаил Чертищев рассказал НСН, что юная артистка является абсолютным лидером по прослушиваниям среди подростков.
«На сегодняшний день Betsy является самым прослушиваемым детским артистом. Цифровые площадки показывают хорошие результаты. Только на "Яндекс Музыке" у нас порядка 2,5 миллиона слушателей в месяц. Это абсолютный рекорд для подростков в России. Если говорить про мировые тенденции, то здесь мы в авангарде даже среди культовых взрослых российских артистов: 3,2 миллиона слушателей и десятки миллионов прослушиваний на треках. Песню "Сигма Бой" уже послушали более 110 миллионов раз. Выше только "t.A.T.u."», — сказал продюсер.
Он также отдельно отметил успех Betsy в соцсетях и рассказал о ее дебютной работе с младшей сестрой, которая выступает под псевдонимом Чибинс.
«В соцсетях у нас тоже успех: клип на песню "Сигма Бой" набрал порядка 150 миллионов просмотров и продолжает уверенный рост. В этом году это лучший результат в российском сегменте среди всех артистов. Также мы показали рекордный уровень роликов в соцсети TikTok на треке "Simple dimpl pop it squish": более 25 миллионов клипов было создано блогерами по всему миру под наш трек. Песня "Я Тебе Поставлю Лайк", вышедшая в 2020 году, через два года после релиза стала популярной на территории Азии и на сегодняшний день имеет более 6,4 миллиарда просмотров видео с нашей музыкой. Когда мы отдыхали на Бали, мы были удивлены, что местные жители знают больше "Я Тебе Поставлю Лайк", чем "Сигма Бой". Секрет такой популярности заключается в том, что каждый член семьи по своему талантлив, и мы все вместе работаем над одним делом и делаем это с большим удовольствием и любовью. Буквально три недели назад у нас вышел новый трек "Печалик", который стал первой совместной работой Betsy с младшей сестрой (Чибинс). Она получилась очень трогательной, и мы уже видим, как песня начинает себя уверенно показывать на площадках. Недавно мы сняли клип на "Печалик" и сейчас готовимся к премьере», — сказал собеседник НСН.
Помимо всего прочего, на первое сентября запланирован выход альбома «Моя школа», над которым работал композитор и продюсер Максим Фадеев и такие исполнители, как SEREBRO, Betsy, Ленинград, Nemiga, Chebanov.
«Я выбрал "Первоклашку" Юрия Энтина и Владимира Шаинского. Для меня в ней заключена вся эта светлая тревога и радость самого первого школьного дня», — писал Фадеев в своем Telegram-канале.
По признанию Чертищева, они с Betsy получили огромное удовольствие от работы с такой творческой командой. Он выразил надежду, что школьники вдохновятся их работой.
«Также мы решили поучаствовать в очень интересном проекте вместе с культовыми артистами и продюсерами. Мы сделали свои версии легендарных детских песен про школу. Нам досталась песня "Дважды два - четыре". Мы получили невероятное удовольствие от работы с нашими любимыми песнями советских времен. Музыка того времени — наша гордость и достояние. Это большая честь для нас, и мы верим, что школьники будут вдохновлены нашими песнями на новые подвиги в предстоящем учебном году», — отметил композитор.
Говоря о творческих планах на ближайшее будущее, Чертищев лишь приоткрыл завесу тайны: в ноябре ждем совместную работу с известным российским диджеем, а в ближайшие полгода — «невероятно сильный материал».
«На следующие полгода у нас уже готов к выпуску невероятно сильный материал, в котором мы уверены на 100%. Также у нас в конце ноября будет коллаборация с культовым русским диджеем, музыку которого знают не только в России. По перспективам на будущее мне сложно загадывать. Мир меняется каждые две недели, поэтому не хотелось бы что-то озвучивать раньше времени», — заключил продюсер.
Интерактивность с аудиторией стала ключевым фактором популярности Betsy. Певица активно ведёт социальные сети, общается с фанатами и учитывает их пожелания при создании нового материала. Такой подход создаёт ощущение личного контакта между артисткой и её поклонниками. Как признается сама Betsy, ей такая популярность очень нравится.
«Мне нереально нравится моя популярность, потому что мне безумно приятно то, что очень многие люди приходят на мои сольные концерты, знают все мои песни наизусть, кричат, рисуют мне плакатики, дарят подарочки, подходят сфоткаться, ведут мои фан-аккаунты. В них столько энергии! В фотках я никогда не отказываю, даже если я уставшая, приболевшая, или мне нужно бежать, потому что это, скорее всего, люди, которые давно хотели со мной сфоткаться, они — мои фанаты, они слушают мои песни, они меня знают», — сказала собеседница НСН.
По словам певицы, она мечтает, чтобы её жизнь была связана с музыкой.
«Я бы очень хотела записать фит с Арианой Гранде, потому что она — очень большая и крутая мировая звезда. Это моя большая мечта. Через 10 лет я вижу себя огромной артисткой, которую знает весь мир. Я мечтаю, чтобы у меня были огромные туры, на которых я бы собирала стадионы по 100 тысяч человек. Я хочу, чтобы весь мир знал мои песни, чтобы у меня было много фитов с большими медийными личностями. И, конечно же, я очень хочу, чтобы вся моя жизнь была связана с музыкой», — заключила певица.
Очевидно, что успех Betsy — это результат грамотного сочетания музыкальных талантов и понимания потребностей современной молодёжи. Её карьера — яркий пример того, как можно добиться популярности в детской музыкальной нише, оставаясь при этом современной и актуальной артисткой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Сиднее задержали мужчину, протаранившего ворота генконсульства России
- Сигма-рекорды: Что сделало Betsy самым прослушиваемым детским артистом
- Летний провал: Как Юрий Стоянов спасал кассу кинотеатров
- В России запретили бизнес на дачах и наем для сбора урожая
- Моди: В Индии ждут визита Путина в декабре
- СМИ: При землетрясении в Афганистане погибли 622 человека
- ШОС учредит Банк развития организации
- СМИ: Украине придется отказаться от идеи захватить Донбасс
- «Рекорд Басты и огонь Zivert»: Чем удивили главные стадионники лета-2025
- Российским банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за мошенников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru