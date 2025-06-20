Блог сближает семью: Автор хита «Сигма Бой» о популярности дочери в соцсетях
Betsy не читает комментарии и мало времени уделяет соцсетям, при этом ее блог стал для семьи объединяющим делом, рассказал НСН отец исполнительницы, композитор и продюсер Михаил Чертищев.
Без поддержки ребенок, популярный в соцсетях, может столкнуться с трудностями, однако если родители готовы помочь, блог станет для семьи объединяющим делом, заявил в беседе с НСН музыкальный продюсер, композитор, автор музыки к песне «Сигма Бой» и отец Betsy (Светлана Чертищева) Михаил Чертищев.
В седьмой ежегодный рейтинг Forbes «30 до 30» вошла четырехлетняя девочка Ева Карпикау в категории «Новые медиа». На ее блог подписано более миллиона человек. Помимо видео с танцами на странице Евы можно найти ролики с разговорами на серьезные философские темы.
Betsy тоже была представлена в лонг-листе рейтинга вместе с Мариной Янковской, с которой она исполнила хит «Сигма Бой». Как рассказал Чертищев, периодически он лично читает комментарии в блоге дочери, чтобы понимать запрос аудитории, однако не реагирует на необоснованную критику.
«Betsy в принципе не следит за комментариями. Я иногда могу зайти посмотреть общий настрой, выявить какую-то ошибку с нашей стороны. На необъективность мы не реагируем. Понимаем, что людям иногда приятно выместить свою боль через хейт к популярному человеку. До времен соцсетей не было возможности дотянуться до звезды одним комментарием, оскорбить, написать какие-то гадости, понимая, что это реально прочитают. Думаю, такая мысль греет людей с определенным складом ума, мы не обращаем внимания на таких. Но к взвешенной обоснованной критике прислушиваемся», - пояснил он.
Как добавил Чертищев, его дочь не проводит много времени в соцсетях, и почти все ролики Betsy – лайфстайл.
«Любое ограничение вызывает только дополнительный интерес и желание его нарушить. В целом мы не проводим много времени в соцсетях, ролики снимаем быстро и в основном без постановок. Люди устали и хотят посмотреть именно жизненные, а не воссозданные искусственно ситуации. В блогерском направлении все легко и быстро, главное - успеть среагировать на интересные моменты и нажать на запись. Поэтому и графика съемок у нас нет, чистый лайфстайл, когда есть настроение», - рассказал собеседник НСН.
По мнению продюсера, при грамотном подходе блог может сблизить детей и родителей.
«В семейном проекте ранняя популярность только в плюс, семья может много времени проводить вместе с ребенком, занимаясь и создавая творческие работы. Все сложности и трудности преодолеваются вместе. Одна из особенностей поколения альфа - дружба со своими родителями, как с лучшими друзьями. Действительно много людей создают уникальный семейный контент и благодаря монетизации могут заниматься любимым делом с любимыми людьми. Если ребенок самостоятельно в раннем возрасте пришел к большой аудитории и у него нет близких, которые всегда его поддержат - тут можно столкнуться с трудностями», - заявил он.
Ранее Betsy рассказала «Радиоточке НСН», что не почувствовала себя известной внезапно после трека «Сигма Бой».
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