В седьмой ежегодный рейтинг Forbes «30 до 30» вошла четырехлетняя девочка Ева Карпикау в категории «Новые медиа». На ее блог подписано более миллиона человек. Помимо видео с танцами на странице Евы можно найти ролики с разговорами на серьезные философские темы.

Betsy тоже была представлена в лонг-листе рейтинга вместе с Мариной Янковской, с которой она исполнила хит «Сигма Бой». Как рассказал Чертищев, периодически он лично читает комментарии в блоге дочери, чтобы понимать запрос аудитории, однако не реагирует на необоснованную критику.

«Betsy в принципе не следит за комментариями. Я иногда могу зайти посмотреть общий настрой, выявить какую-то ошибку с нашей стороны. На необъективность мы не реагируем. Понимаем, что людям иногда приятно выместить свою боль через хейт к популярному человеку. До времен соцсетей не было возможности дотянуться до звезды одним комментарием, оскорбить, написать какие-то гадости, понимая, что это реально прочитают. Думаю, такая мысль греет людей с определенным складом ума, мы не обращаем внимания на таких. Но к взвешенной обоснованной критике прислушиваемся», - пояснил он.