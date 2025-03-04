«Интерес вместо запретов!»: Найк Борзов об успехе песни «Сигма Бой» и «Аноры»

Мировой успех песни «Сигма Бой» подтвердил, что серьезные западные музыканты хотят коллабораций с российскими артистами, несмотря на их «отмену», заявил в интервью НСН рок-музыкант Найк Борзов.

Ранее продюсер Михаил Чертищев, являющийся отцом одной из исполнительниц хита, 11-летней Betsy, сообщил, что David Guetta предложил ей сделать ремикс. По его словам, есть также предложение на фит от Doja Cat. Борзов отметил, что «нормальные» западные исполнители не хотят следовать тренду на отмену русской культуры.