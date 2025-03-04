«Интерес вместо запретов!»: Найк Борзов об успехе песни «Сигма Бой» и «Аноры»
Нормальные музыканты начинают обращать внимание на Россию и искать здесь группы, песни и исполнителей, заявил в эфире НСН Найк Борзов.
Мировой успех песни «Сигма Бой» подтвердил, что серьезные западные музыканты хотят коллабораций с российскими артистами, несмотря на их «отмену», заявил в интервью НСН рок-музыкант Найк Борзов.
Ранее продюсер Михаил Чертищев, являющийся отцом одной из исполнительниц хита, 11-летней Betsy, сообщил, что David Guetta предложил ей сделать ремикс. По его словам, есть также предложение на фит от Doja Cat. Борзов отметил, что «нормальные» западные исполнители не хотят следовать тренду на отмену русской культуры.
«Я слышал эту историю, саму песню "Сигма Бой" целиком не слышал, но слышал ее кусочки. Мне нравится то, что наши российские артистки имеют такой успех, их везде приглашают, все хотят с ними что-то сделать. Мне кажется, что это хорошая тенденция, потому что в России очень много классной музыки, а в мире сейчас намечается такая история: есть некая официальная отмена русской культуры, а нормальные музыканты, интересные, со своим видением начинают обращать внимание на Россию и искать здесь какие-то интересные вещи: исполнителей, песни, группы. Это круто! Как говорят, чем больше запрещаешь, тем больше это вызывает интерес. Поэтому я рад и за этот трек, и за его создательниц, что с ними такая история происходит. Это прекрасно, а для России это большой плюс», - отметил Борзов.
По его словам, триумф на церемонии вручения «Оскара» фильма «Анора» с российскими актерами – из этой же серии.
«Я очень рад этому событию, рад за режиссеров, за актеров, за сам фильм, за всю съемочную группу. Молодцы, круто. Это отлично и полезно для нашей страны. Совместили приятное с полезным. Получилось красиво», - заключил собеседник НСН.
Ранее Найк Борзов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о коллаборациях с артистами новой рок-волны.
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