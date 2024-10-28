«Шнурову нужнее!»: Алиса Вокс объяснила, кто хайпует на Инстасамке в «Ленинграде»

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в интервью НСН заявила, что Сергей Шнуров сейчас больше нуждается в сотрудничестве с Инстасамкой, чем она.

Группа «Ленинград» ранее заявила, что Сергей Шнуров и Инстасамка (Дарья Зотеева) выпустят совместный альбом. Директор Инстасамки Максим Столяров заявил НСН, что сейчас обсуждаются нюансы, а впереди у артистов много планов.