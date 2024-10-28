«Шнурову нужнее!»: Алиса Вокс объяснила, кто хайпует на Инстасамке в «Ленинграде»
Инстасамка сейчас по популярности на несколько шагов впереди «Ленинграда», при этом Шнурову нужно перезагрузиться, сказала в эфире НСН Алиса Вокс.
Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в интервью НСН заявила, что Сергей Шнуров сейчас больше нуждается в сотрудничестве с Инстасамкой, чем она.
Группа «Ленинград» ранее заявила, что Сергей Шнуров и Инстасамка (Дарья Зотеева) выпустят совместный альбом. Директор Инстасамки Максим Столяров заявил НСН, что сейчас обсуждаются нюансы, а впереди у артистов много планов.
«Если брать медийный вес, то сегодня Инстасамка нужна Шнурову сильнее, чем Шнур Инстасамке. Она сейчас очень сильно пошла в рост, как самостоятельный артист. Учитывая ее недавнюю «смену амплуа», как она это позиционирует, если брать количество прослушиваний, актуальность музыкального материала, Инстасамка сейчас, конечно, на несколько шагов впереди "Ленинграда". Почти каждая новая солистка привносила в "Ленинград" какое-то свое веяние. Когда ты работаешь с человеком в партнерстве, перенимаешь какие-то его ключевые паттерны работы, идет какое-то взаимопроникновение, взаимоинтеграция в профессиональном плане, вы учитесь друг у друга и так или иначе друг под друга подстраиваетесь. Шнур, конечно, не тот человек, который будет сильно гибким, но я думаю, что и Инстасамка - не промах», - сказала Вокс.
По ее мнению, Шнурову сегодня нужна перезагрузка, а Инстасамка может помочь ему решить вопрос с отсутствием концертов.
«Инстасамка решила вопрос с запретами, может быть, она сможет помочь решить его и Сергею Шнурову. Перезагрузка ему определенно нужна, потому что сегодня люди не помнят, что было месяц назад. С одной стороны, с учетом того, что Шнуров начинал, когда мегагруппы в России можно было пересчитать по пальцам одной руки, память слушателей в подсознании осталась, но этого мало. Сейчас аудитории нужно давать очень много информации, чтобы оставаться на плаву. Если Сергей Владимирович провел работу над ошибками, работу со своим характером, научился разделять рабочее, личное и эмоции, а также отделять амбиции от бизнеса, это сотрудничество имеет шансы на долгосрочную перспективу, но опять же тут вопрос, насколько это нужно Дарье? В плане бизнеса она двигается уверенно, у нее абсолютно железобетонные рельсы, по которым она идет. Она знает свой маневр, очень стабильна в бизнесе, и тут Шнурову есть, чему у нее поучиться», - уверена певица.
При этом Вокс допустила, что новая коллаборация сможет вывести Шнурова из стагнации и разочарования недавним разводом.
«Развод это, конечно, всегда удар, встряска и стресс. При этом любой стресс нас мотивирует шевелить лапками, как та лягушка, которая упала в молоко, начинает тонуть, бить лапками, взбивает масло и выплывает на поверхность. Нет ничего хуже, когда ты погряз в болоте какой-то счастливой жизни, и уже ничего не делаешь. Да, там тепло, уютно и мягко, но есть риск, что ты на самом деле в ***. Поэтому, да, может быть, это его встряхнет из состояния стагнации, может, это его вдохновит. Мне всегда жаль, когда распадается ячейка общества, но где же черпать вдохновение, как не в разбитом сердце?» - заключила собеседница НСН.
При этом Вокс пожелала Шнурову удачи, признавшись, что новость о его сотрудничестве с Инстасамкой не произвела на нее «вау-эффект».
Напомним, 25 октября Сергей Шнуров, давно не дававший в России стадионных концертов, выпустило новый клип под названием «Ёлки, телки, озеро». При этом предыдущий клип Шнурова «Эталон» вышел в середине мая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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