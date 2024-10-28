Группа «Ленинград» подтвердила, что новой солисткой станет Инстасамка

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) станет новой солисткой группы «Ленинград», в планах коллектива выпуск нового альбома, который будет первым за последние шесть лет. Об этом сообщается в Telegram-канале группы.

«Сергей Шнуров возвращается и планирует выпустить новый альбом, впервые за шесть лет», - говорится в сообщении.