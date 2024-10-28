Группа «Ленинград» подтвердила, что новой солисткой станет Инстасамка

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) станет новой солисткой группы «Ленинград», в планах коллектива выпуск нового альбома, который будет первым за последние шесть лет. Об этом сообщается в Telegram-канале группы.

«Сергей Шнуров возвращается и планирует выпустить новый альбом, впервые за шесть лет», - говорится в сообщении.

Инстасамка опровергла внесение ее имени в список запретных артистов

Указывается, что Шнуров и Инстасамка уже обсудили все детали, а также записали демоверсию.

Ранее директор артистки Максим Столяров заявлял в разговоре с НСН, что Инстасамка ведет переговоры о том, чтобы стать участницей группы «Ленинград». Он отмечал, что обсуждение находится на финальной стадии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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