Инстасамка может стать новой солисткой группы «Ленинград»
Певица Дарья Зотеева (Инстасамка) ведет переговоры о том, чтобы стать участницей группы «Ленинград», подтвердил в разговоре с НСН директор артистки Максим Столяров.
«Подтверждаю, что переговоры ведутся. Сейчас обсуждаем нюансы, обсуждение на финальной стадии», - сообщил он.
По данным СМИ, лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров планирует записать с певицей минимум один совместный альбом. Этот релиз может стать первым для группы за последние шесть лет.
Ранее журналистка Ксения Собчак также сообщала, что Сергей Шнуров и Инстасамка готовят совместный трек. Сами артисты пока не подтверждали эту информацию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru