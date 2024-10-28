Инстасамка может стать новой солисткой группы «Ленинград»

«Подтверждаю, что переговоры ведутся. Сейчас обсуждаем нюансы, обсуждение на финальной стадии», - сообщил он.

По данным СМИ, лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров планирует записать с певицей минимум один совместный альбом. Этот релиз может стать первым для группы за последние шесть лет.

Ранее журналистка Ксения Собчак также сообщала, что Сергей Шнуров и Инстасамка готовят совместный трек. Сами артисты пока не подтверждали эту информацию, передает «Радиоточка НСН».

