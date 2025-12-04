В РФ призвали привиться от четырех болезней, не дожидаясь отечественных вакцин
Зоя Скорпилева заявила НСН, что поставить вакцины от ВПЧ, менингококка, ротавируса и ветряной оспы нужно уже сегодня и не ждать, пока прививки от них внесут в Национальный календарь
Сегодня в Москве уже прививают отечественной вакциной от ВПЧ, а вот от ветряной оспы и от ротавируса своих вакцин в РФ пока нет – используются бельгийская в первом случае и индийская во втором соответственно. Об этом НСН рассказала врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.
Власти планируют сдвинуть сроки включения в Национальный календарь профилактических прививок вакцин от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции. По проекту распоряжения Минздрава, внедрение вакцины против ротавируса планируют перенести с 2025 на 2029 год, против ветряной оспы — с 2027 на 2031 год, против ВПЧ — с 2026 на 2027 год, а против менингококка — с 2025 на 2027 год, пишет РБК. Скорпилева объяснила, почему так сдвигаются сроки и рассказала, насколько востребованы уже имеющиеся вакцины.
«По закупочной цене вакцины недешевые, как и производство. Своей вакцины от ветряной оспы и от ротавируса у нас пока нет. От ветряной оспы - бельгийская, от ротавируса – из Индии. Разработка вакцин достаточно сложный процесс. Будем надеяться, что следующее поколение дождется. Города-миллионики, как я понимаю, тоже вакцинируют. Вакцины от ВПЧ в Санкт-Петербурге пока только две – импортные Гардасил и Церварикс. В Москве прошел апробацию и во всю в школах применяется отечественный вариант. В Санкт-Петербурге достаточно сложно получить эту вакцину, надо заказывать. Можно получить и бесплатно, и платно. По поводу менингококковой инфекции, был приказ по Санкт-Петербургу вакцинировать определённую группу детей, поскольку пошел рост заболеваемости по всему миру. От ветрянки тоже востребованная вакцина, особенно у тех, кто не болел. От ротавируса у нас вакцинируют сверх календаря и в некоторых поликлиниках бесплатно», - пояснила она.
Также Скорпилева рассказала, сколько стоит вакцинация от вышеупомянутых заболеваний.
«Средняя стоимость одной дозы вакцины от ВПЧ - от 12,5 до 14,5 тысяч в городе, а их надо ввести две или три в зависимости от возраста ребенка. От менингококковой инфекции - в районе 6 тысяч. Ротавирусная – 4 тысячи, ветряная оспа сейчас - 7,5 тысяч. С ней самая большая напряженность, потому что идут очень маленькие поставки. У нас очереди», - поделилась она.
По словам медика, вакцинироваться и от ветряной оспы, и от менингококковой инфекции, и от ВПЧ – крайне важно, так как некоторые инфекции могут привести к очень тяжелым последствиям.
«Менингококковая инфекция и ветрянка - это все тяжелые инфекции, они могут приводить к тяжелым последствиям, поэтому вакцинироваться надо в обязательном порядке. У менингококковой инфекции летальность очень высокая – порядка 75%. А для того, чтобы инфекция не циркулировала в окружающей среде, нужна привитость 76% населения. По поводу ВПЧ – насущная проблема, очень много молодых женщин приходит на консультацию в возрасте 19-25, и уже с предонкологией или онкологией. Вопрос детородной функции стоит после этого достаточно остро. Но вакцина защищает очень хорошо. У нас четырёхвалентная вакцина, в Европе есть девятивалентная. Может быть, наши ученые тоже сделают такую», - подытожила она.
Ранее исследователи американской биотехкомпании Immorta Bio сообщили о создании вакцины SenoVax, предназначенной для уничтожения стареющих клеток, которые, как предполагается, мешают работе организма и способствуют развитию возрастных заболеваний. Однако российские специалисты усомнились в безопасности такого подхода, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
