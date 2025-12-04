Сегодня в Москве уже прививают отечественной вакциной от ВПЧ, а вот от ветряной оспы и от ротавируса своих вакцин в РФ пока нет – используются бельгийская в первом случае и индийская во втором соответственно. Об этом НСН рассказала врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

Власти планируют сдвинуть сроки включения в Национальный календарь профилактических прививок вакцин от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции. По проекту распоряжения Минздрава, внедрение вакцины против ротавируса планируют перенести с 2025 на 2029 год, против ветряной оспы — с 2027 на 2031 год, против ВПЧ — с 2026 на 2027 год, а против менингококка — с 2025 на 2027 год, пишет РБК. Скорпилева объяснила, почему так сдвигаются сроки и рассказала, насколько востребованы уже имеющиеся вакцины.

«По закупочной цене вакцины недешевые, как и производство. Своей вакцины от ветряной оспы и от ротавируса у нас пока нет. От ветряной оспы - бельгийская, от ротавируса – из Индии. Разработка вакцин достаточно сложный процесс. Будем надеяться, что следующее поколение дождется. Города-миллионики, как я понимаю, тоже вакцинируют. Вакцины от ВПЧ в Санкт-Петербурге пока только две – импортные Гардасил и Церварикс. В Москве прошел апробацию и во всю в школах применяется отечественный вариант. В Санкт-Петербурге достаточно сложно получить эту вакцину, надо заказывать. Можно получить и бесплатно, и платно. По поводу менингококковой инфекции, был приказ по Санкт-Петербургу вакцинировать определённую группу детей, поскольку пошел рост заболеваемости по всему миру. От ветрянки тоже востребованная вакцина, особенно у тех, кто не болел. От ротавируса у нас вакцинируют сверх календаря и в некоторых поликлиниках бесплатно», - пояснила она.