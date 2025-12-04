«Продолжат закупать»: Путин и Моди обсудят поставки российской нефти в Индию
Если Нью-Дели поддастся давлению со стороны Вашингтона и прекратит приобретать нефть у России, то это будет фактически означать, что Индия выбыла из числа самостоятельных мировых держав, заявил НСН Сергей Лунев.
Главный вопрос, который обсудят лидеры России и Индии в ходе визита российского президента Владимира Путина в Индию, будет энергетический, заявил НСН индуист, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев.
Владимир Путин посетит Индию 4–5 декабря, сообщала пресс-служба Кремля. Это первый визит российского президента в Нью-Дели за четыре года. Выступая на форуме «Россия зовет!», глава государства рассказал, что сторонам предстоит обсудить широкий круг вопросов, касающихся энергетики, космоса, импорта и сельского хозяйства.
Лунев назвал главной целью визита Путина в Индию - договориться о продолжении закупок индийскими компаниями российской нефти.
«Главный вопрос, который обсудят лидеры России и Индии в ходе визита российского президента Владимира Путина в Индию, будет энергетический. Стороны обсудят поставки российских углеводородов в Индию. Поскольку американцы оказывают сильный нажим на Индию с целью их прекратить, а Россия заинтересована в продолжении этих поставок. Никакого соглашения подписано не будет. Стороны просто договорятся», - считает эксперт.
По его словам, Трамп рассчитывает на то, что Индия под американским нажимом прекратит закупать российскую нефть.
«Президент США Дональд Трамп чисто психологически подумал, что Индия будет себя вести так, как она раньше себя вела 2018-2019 году. Тогда Трамп ввел санкции против Ирана и потребовал, чтобы Индия прекратила закупать иранскую нефть. Такое требование касалось всех стран. Даже Франция "завиляла хвостом" и "облизала ноги" Трампу, моментально прекратив закупки нефти у Ирана, а Индия категорически отказалась. И весь 2018 год индийцы закупали в большом объеме иранскую нефть. Самое забавное, что американцы это оценили и разрешили им продолжить закупки нефти у Ирана, но в 2019 году Нью-Дели поддался нажиму американцев и закупки прекратились. Поскольку подобные события происходили в первый срок пребывания Дональда Трампа на посту президента США, он полагает, что Индия поведет себя так и в этот раз», - отметил Лунев.
Вместе с тем он выразил уверенность в том, что на этот раз Нью-Дели не поддастся давлению Вашингтона.
«Если речь идет о Индии, как о мировой державе, то согласие с Соединенными Штатами будет означать, что фактически Индия выбыла из числа мировых держав, поэтому я не думаю, что индийская сторона прекратит закупать российскую нефть. Какие-то компании прекратят закупать, зато другие начнут. Возможно, лидеры России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди договорятся и о безвизовом режиме между странами, хотя я не особенно в это верю, потому что многие вопросы в ходе российско-индийских переговоров идут очень сложно. Соглашение о взаимном признании документов о высшем образовании должно было быть принято ещё 12 лет назад, но до сих пор его нет», - добавил профессор.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проект о ратификации военного соглашения с Индией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
