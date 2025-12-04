«Главный вопрос, который обсудят лидеры России и Индии в ходе визита российского президента Владимира Путина в Индию, будет энергетический. Стороны обсудят поставки российских углеводородов в Индию. Поскольку американцы оказывают сильный нажим на Индию с целью их прекратить, а Россия заинтересована в продолжении этих поставок. Никакого соглашения подписано не будет. Стороны просто договорятся», - считает эксперт.

По его словам, Трамп рассчитывает на то, что Индия под американским нажимом прекратит закупать российскую нефть.

«Президент США Дональд Трамп чисто психологически подумал, что Индия будет себя вести так, как она раньше себя вела 2018-2019 году. Тогда Трамп ввел санкции против Ирана и потребовал, чтобы Индия прекратила закупать иранскую нефть. Такое требование касалось всех стран. Даже Франция "завиляла хвостом" и "облизала ноги" Трампу, моментально прекратив закупки нефти у Ирана, а Индия категорически отказалась. И весь 2018 год индийцы закупали в большом объеме иранскую нефть. Самое забавное, что американцы это оценили и разрешили им продолжить закупки нефти у Ирана, но в 2019 году Нью-Дели поддался нажиму американцев и закупки прекратились. Поскольку подобные события происходили в первый срок пребывания Дональда Трампа на посту президента США, он полагает, что Индия поведет себя так и в этот раз», - отметил Лунев.