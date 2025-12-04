Блогеру Митрошиной продлили домашний арест на полгода
Срок домашнего ареста блогера Александры Митрошиной, которая проходит по уголовному делу о легализации денег, продлили на полгода. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение принял Тверской суд в Москве.
«Ходатайство гособвинителя удовлетворить, продлить меру пресечения», — объявил судья.
На заседании Митрошина частично признала вину. Блогер рассказала, что «не могла предполагать, что действия по продаже квартир могут быть расценены как легализация».
Ранее Митрошину обвинили в отмывании денег в особо крупном размере, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Девушку задержали и поместили под домашний арест.
