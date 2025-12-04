В Азербайджане 12 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Авария с микроавтобусом произошла в Шамкирском районе Азербайджана, пострадали двенадцать человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

ДТП произошло в 400 километрах от Баку. По данным СМИ, микроавтобус перевозил сотрудников одной из местных теплиц. Водитель не справился с управлением, транспортное средство выехало с трассы и скатилось в водоканал. Пострадали 11 женщин и один мужчина.

«Состояние двух из 12 человек, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Шамкире, остается тяжелым. Состояние еще десяти пострадавших оценивается как средней тяжести», - указали в объединении.

У пострадавших множественные травмы различных частей тела, они доставлены в Шамкирскую центральную районную больницу.

Ранее в Эквадоре автобус с пассажирами потерял управление и перевернулся, погибли десять человек, около 20 пострадали, пишет «Свободная пресса».

