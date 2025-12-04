Российская теннисистка Потапова будет представлять Австрию

«Моя заявка на гражданство была одобрена правительством Австрии. Австрия - это место, которое я люблю, она невероятно гостеприимна, и я чувствую себя там абсолютно как дома», - поделилась Потапова.

Теннисистка указала, что с 2026 года будет представлять в профессиональной карьере свою новую родину.

Анастасии Потаповой 24 года, спортсменка занимает 51 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

