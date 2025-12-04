Российская теннисистка Потапова будет представлять Австрию
4 декабря 202512:36
Российская теннисистка Анастасия Потапова сменила спортивное гражданство и будет представлять Австрию. Об этом спортсменка сообщила в Telegram-канале.
«Моя заявка на гражданство была одобрена правительством Австрии. Австрия - это место, которое я люблю, она невероятно гостеприимна, и я чувствую себя там абсолютно как дома», - поделилась Потапова.
Теннисистка указала, что с 2026 года будет представлять в профессиональной карьере свою новую родину.
Анастасии Потаповой 24 года, спортсменка занимает 51 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
