Российская теннисистка Потапова будет представлять Австрию

Российская теннисистка Анастасия Потапова сменила спортивное гражданство и будет представлять Австрию. Об этом спортсменка сообщила в Telegram-канале.

«Моя заявка на гражданство была одобрена правительством Австрии. Австрия - это место, которое я люблю, она невероятно гостеприимна, и я чувствую себя там абсолютно как дома», - поделилась Потапова.

Теннисистка указала, что с 2026 года будет представлять в профессиональной карьере свою новую родину.

Анастасии Потаповой 24 года, спортсменка занимает 51 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
