ЧФ РФ уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ

Силы Черноморского флота России ликвидировали четыре украинских безэкипажных катера. Об этом сообщило Минобороны в своей сводке о ходе специальной военной операции за сутки.

Над Россией уничтожили 76 украинских беспилотников

«В северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», - говорится в сообщении.

Кроме того, российские силы ПВО за минувшие сутки сбили 195 украинских беспилотников самолетного типа.

При этом в ночь на 4 декабря над регионами России уничтожили 76 дронов ВСУ самолетного типа.

