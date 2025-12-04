ЧФ РФ уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ
4 декабря 202512:51
Силы Черноморского флота России ликвидировали четыре украинских безэкипажных катера. Об этом сообщило Минобороны в своей сводке о ходе специальной военной операции за сутки.
«В северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», - говорится в сообщении.
Кроме того, российские силы ПВО за минувшие сутки сбили 195 украинских беспилотников самолетного типа.
При этом в ночь на 4 декабря над регионами России уничтожили 76 дронов ВСУ самолетного типа.
