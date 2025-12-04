Американский баскетболист «Автодора» Эдвардс отказался возвращаться в Россию

Игрок саратовского баскетбольного клуба «Автодор» американец Терренс Эдвардс отказался возвращаться в расположение команды из США. Об этом сообщила пресс-служба «Автодора».

«Терренс Эдвардс не вернулся в расположение клуба после краткосрочной поездки в США и уведомил о своем нежелании возвращаться в Россию», - отмечается в сообщении.

Команда предпримет все необходимые меры, в том числе юридические, для защиты интересов по контракту с 23-летним спортсменом.

Эдвардс играл за «Автодор» с августа текущего года.

Ранее Международная федерация баскетбола продлила отстранение России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.

