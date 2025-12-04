Американский баскетболист «Автодора» Эдвардс отказался возвращаться в Россию
Игрок саратовского баскетбольного клуба «Автодор» американец Терренс Эдвардс отказался возвращаться в расположение команды из США. Об этом сообщила пресс-служба «Автодора».
«Терренс Эдвардс не вернулся в расположение клуба после краткосрочной поездки в США и уведомил о своем нежелании возвращаться в Россию», - отмечается в сообщении.
Команда предпримет все необходимые меры, в том числе юридические, для защиты интересов по контракту с 23-летним спортсменом.
Эдвардс играл за «Автодор» с августа текущего года.
Ранее Международная федерация баскетбола продлила отстранение России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.
