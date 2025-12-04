Роскомнадзор ввел ограничения в отношении FaceTime
Роскомнадзор ввел ограничительные меры в отношении сервиса видеосвязи FaceTime от корпорации Apple. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«По данным правоохранительных органов, сервис... используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан», - подчеркнул Роскомнадзор.
В связи с этим федеральная служба вводит ограничения против Facetime.
Ранее Роскомнадзор ограничил голосовые вызовы в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, эти меры многократно снизили число мошеннических действий, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РФ призвали привиться от четырех болезней, не дожидаясь отечественных вакцин
- Блогеру Митрошиной продлили домашний арест на полгода
- ЧФ РФ уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ
- «С легкой руки»: Певица Seville раскрыла секрет рекордного трека «Худи»
- Российская теннисистка Потапова будет представлять Австрию
- Путин: Россия освободит Донбасс и Новороссию военным или другим путем
- В Азербайджане 12 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
- «Продолжат закупать»: Путин и Моди обсудят поставки российской нефти в Индию
- Роскомнадзор ввел ограничения в отношении FaceTime
- В Китае произошло землетрясение магнитудой 6
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru