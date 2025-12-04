Роскомнадзор ввел ограничения в отношении FaceTime

«По данным правоохранительных органов, сервис... используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан», - подчеркнул Роскомнадзор.

В связи с этим федеральная служба вводит ограничения против Facetime.

Ранее Роскомнадзор ограничил голосовые вызовы в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, эти меры многократно снизили число мошеннических действий, пишет «Свободная пресса».

