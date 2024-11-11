«С корабля на бал!»: Рок-музыканты открывают сезон стадионников

ОТМЕНЫ И ВОЗВРАЩЕНИЯ: ОТ «ЗВЕРЕЙ» ДО АРБЕНИНОЙ

Конец октября и начало ноября ознаменовались сразу несколькими странными историями с переносом концертов ведущих российских рок-исполнителей.

Так, группа «Звери» на фоне выхода в сентябре нового альбома «Фолк» и съемок фильма об ее истории огорчила фанатов сообщением об отмене концерта в Твери, который должен был состояться 13 ноября.

«Местная администрация отказала нам в проведении концерта. Причина — "неоднозначная позиция артиста". К сожалению, мы никак не смогли повлиять на это решение», - отмечали музыканты.

Это решение властей Твери выглядело странно в контексте того, что 24 августа «Звери» дали большой концерт в «Лужниках», с тех пор Рома Зверь не делал каких-то резонансных заявлений. Так или иначе, новый тур «Зверей» стартует 11 ноября с Вологды, после чего музыканты планируют выступить в Ярославле и Рязани, и уйти на паузу до московского концерта 1 февраля.

Светлана Сурганова отмечает в этом году 20-летие группы «Сурганова и оркестр». Юбилейный тур начался в конце октября в Самаре, однако потом что-то пошло не так.

«По независящим от группы причинам концерты в Саратове, Астрахани, Волгограде и Уфе в ноябрьские даты не состоятся», - сообщили тогда в соцсетях группы. При этом концерты перенесли почти на год, аж на октябрь 2025-го.

Однако все невзгоды позади и тур Сургановой возобновляется 11 ноября концертом в Казани. После этого будет концерт в Екатеринбурге, а 17 ноября «Сурганова и оркестр» выступят в Москве.

Группа «Алиса», вступившая в недавно полемику с фанатами на фоне переноса ряда концертов из-за плохих продаж билетов, также возобновляет выступления. 16 ноября Константин Кинчев презентует новый альбом «Гойда» в Питере, а через неделю и в Москве.

Эксперты индустрии говорили НСН в этой связи, что проблемы с продажами билетов не являются новым трендом, но такие неприятности бывают.

«Понятно, что группа «Алиса» - национальный бренд. Такое бывает, но что поделать, это часть нашей профессии. Если говорить в целом, нынешняя ситуация не вызывает беспокойства», - отмечал глава Navigator Records Алексей Козин.

При этом Диана Арбенина вчера, 10 ноября, уже начала новый тур с концерта в Липецке.

