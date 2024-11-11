«С корабля на бал!»: Рок-музыканты открывают сезон стадионников
Переносы концертов не помешали вернуться на сцену «Зверям», Сургановой и Кинчеву, Сукачев готовит подарок Уралу, а Radio Tapok открывает новый этап, пройдя путь от малюсеньких клубов до стадионов.
Ведущие российские рок-музыканты вышли из «спячки межсезонья» и открывают сезон осенних туров и стадионных концертов.
В Москве открывает двери для фанатов «ВТБ Арена», в Питере готовятся к «ледовым шоу», при этом группа «Звери», Светлана Сурганова и Диана Арбенина начинают туры с российских регионов.
ОТМЕНЫ И ВОЗВРАЩЕНИЯ: ОТ «ЗВЕРЕЙ» ДО АРБЕНИНОЙ
Конец октября и начало ноября ознаменовались сразу несколькими странными историями с переносом концертов ведущих российских рок-исполнителей.
Так, группа «Звери» на фоне выхода в сентябре нового альбома «Фолк» и съемок фильма об ее истории огорчила фанатов сообщением об отмене концерта в Твери, который должен был состояться 13 ноября.
«Местная администрация отказала нам в проведении концерта. Причина — "неоднозначная позиция артиста". К сожалению, мы никак не смогли повлиять на это решение», - отмечали музыканты.
Это решение властей Твери выглядело странно в контексте того, что 24 августа «Звери» дали большой концерт в «Лужниках», с тех пор Рома Зверь не делал каких-то резонансных заявлений. Так или иначе, новый тур «Зверей» стартует 11 ноября с Вологды, после чего музыканты планируют выступить в Ярославле и Рязани, и уйти на паузу до московского концерта 1 февраля.
Светлана Сурганова отмечает в этом году 20-летие группы «Сурганова и оркестр». Юбилейный тур начался в конце октября в Самаре, однако потом что-то пошло не так.
«По независящим от группы причинам концерты в Саратове, Астрахани, Волгограде и Уфе в ноябрьские даты не состоятся», - сообщили тогда в соцсетях группы. При этом концерты перенесли почти на год, аж на октябрь 2025-го.
Однако все невзгоды позади и тур Сургановой возобновляется 11 ноября концертом в Казани. После этого будет концерт в Екатеринбурге, а 17 ноября «Сурганова и оркестр» выступят в Москве.
Группа «Алиса», вступившая в недавно полемику с фанатами на фоне переноса ряда концертов из-за плохих продаж билетов, также возобновляет выступления. 16 ноября Константин Кинчев презентует новый альбом «Гойда» в Питере, а через неделю и в Москве.
Эксперты индустрии говорили НСН в этой связи, что проблемы с продажами билетов не являются новым трендом, но такие неприятности бывают.
«Понятно, что группа «Алиса» - национальный бренд. Такое бывает, но что поделать, это часть нашей профессии. Если говорить в целом, нынешняя ситуация не вызывает беспокойства», - отмечал глава Navigator Records Алексей Козин.
При этом Диана Арбенина вчера, 10 ноября, уже начала новый тур с концерта в Липецке.
КОРОЛИ СТАДИОНОВ: «С КОРАБЛЯ НА БАЛ»
Главное время стадионных концертов – это лето, зимой рок-музыканты прячутся от холодов в клубы, при этом на замену стадионам приходят ледовые арены.
В Москве знаковой площадкой считается «ВТБ Арена», вмещающая до 14 тыс. зрителей. Осенний сезон здесь откроет 16 ноября Владимир Пресняков, после чего на динамовском стадионе в ноябре выступят группы «25/17» и «Пикник», а в декабре – The Hatters, Markul и Radio Tapok.
В Ледовом дворце Санкт-Петербурга, вмещающем около 12 тыс. зрителей, в ноябре выступят The Hatters, NЮ и «Пикник», а в декабре Radio Tapok.
Лидер группы Radio Tapok Олег Абрамов говорил НСН о своих чувствах перед первыми столь масштабными концертами.
«С годами эмоции стираются, уже 17 лет на сцене. Начинал с маленьких-маленьких клубов, где по 20 человек было на концерте, с тех пор прошли сотни концертов, а сейчас начинается очередной этап, за что особая благодарность слушателям и зрителям. Раньше, когда я играл только каверы, это был маленький фестиваль и группы выстраивались по нагнетанию до хедлайнеров. Сейчас это переосмысливается, но шоу от этого хуже не становится, а наоборот - лучше и лучше. Тур Radio Tapok начался в 2017 году и не останавливается. Просто сейчас это переросло из маленьких клубов в стадионы и дворцы спорта», - отметил музыкант.
Московская «Live Арена», вмещающая до 11 тыс. зрителей, увидит в ноябре концерты «Алисы», Вячеслава Бутусова и Гарика Сукачева. При этом Сукачев помимо двух столиц даст в этом году только два концерта – на этой неделе в Челябинске и Екатеринбурге.
Гарик Сукачев, которому 1 декабря исполняется 65 лет, говорил НСН, что настолько сейчас загружен разной работой, что даже не успевает подумать о юбилее и каком-то большом туре.
«Ох, ощущения странные. Как-то быстро время летит, да? У меня нет никаких особых чувств. Мне не до них, честно говоря, потому что как-то очень много у нас работы разной. Эта занятость не дает возможности просто подумать на эту тему, всё время с корабля на бал. Я закончил работу в театре, снимался сейчас в кино и начал предподготовительный период своего фильма. У нас начались концерты, дальше юбилейные концерты, после них я должен буду заниматься киносценарием. Все это идет параллельно абсолютно», - отмечал Сукачев.
Кроме того, 16 ноября Баста закроется сезон концертов на главной площадке Питера, 68-тысячной «Газпром Арене». При этом некоторые музыканты уже анонсировали стадионники 2025 года. Тот же самый Баста выступит 27-28 июня в «Лужниках», Диана Арбенина даст концерт 7 июня на «Лукойл Арене», а на «ВТБ Арене» в марте ждут «Руки Вверх!» и «Чайф».
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