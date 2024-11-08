«От Авдеевки до Будапешта»: Лидер группы Radio Tapok о новом альбоме и украинской теме
Олег Абрамов сказал в эфире НСН, что считает неприемлемым хайповать на военных темах, отметив, что написал одну песню о сегодняшних событиях.
Новый альбом группы Radio Tapok выйдет в следующем году и будет посвящен Великой Отечественной войне, сообщил в интервью НСН лидер этой группы Олег Абрамов.
Сегодня в полночь, 8 ноября, вышел новый трек Radio Tapok под названием «Фрау Черная Смерть». Тексты песен этой группы традиционно посвящены разным историческим событиям. Абрамов отметил, что эта песня была написана еще год назад под впечатлением событий в Авдеевке.
«Сегодня вышла "Фрау Черная Смерть", при этом написал ее я год назад, а полгода слушал уже готовую. У меня есть такой тест автора: если через полгода тебе не тошнит от прослушивания песни, значит она имеет право на жизнь. Вот, сегодня она ожила. Надеюсь, она зайдет слушателями, останется в годах. Эта песня про Евдокию Завалий. Это очень сильная девушка, которая в годы Великой Отечественной войны совершила много подвигов, прошла боевой славный путь. Я выбрал кусочек ее биографии, связанный со штурмом Будапешта 1944 года, когда она по подземелью пробиралась со взводом морской пехоты в штаб немецкого командования. Эту песню мне навеяла авдеевская операция, когда также по канализационной трубе пробрались в тыл противнику. Когда я ее писал, это все только-только произошло, а я не могу хайповать на темах войны. Эта не те темы, на которых стоит выезжать», – сказал Абрамов.
По словам музыканта, новый альбом будет называться «Блицкриг», при этом он написал и одну песню о сегодняшних событиях на Украине.
«Я сейчас пишу тематический альбом по Великой Отечественной войне плюс про нынешние события тоже одну песню написал. Я думаю, пока одной достаточно. В следующем году, я думаю, выпущу альбом. Я уже придумал название, оно дерзкое – "Блицкриг". В целом оно подчеркивает дух альбома, а "Фрау Черная Смерть" — это один из синглов этого альбома. Что касается песен о событиях на Украине, меня просто заваливают десятками, сотнями комментариев: "Напиши, напиши сейчас". В целом я работаю в этом направлении. При этом для меня главное - не хайп или актуальность, а написать песню, чтобы она жила, чтобы ее слушали и кому-то она придавала сил», - заключил собеседник НСН.
В этом году группа Radio Tapok впервые даст большие шоу на ледовых аренах Москвы и Санкт-Петербурга, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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