«От Авдеевки до Будапешта»: Лидер группы Radio Tapok о новом альбоме и украинской теме

Новый альбом группы Radio Tapok выйдет в следующем году и будет посвящен Великой Отечественной войне, сообщил в интервью НСН лидер этой группы Олег Абрамов.

Сегодня в полночь, 8 ноября, вышел новый трек Radio Tapok под названием «Фрау Черная Смерть». Тексты песен этой группы традиционно посвящены разным историческим событиям. Абрамов отметил, что эта песня была написана еще год назад под впечатлением событий в Авдеевке.