«Дорогой артист?»: Недовольство «Алисы» продажами билетов отказались считать трендом

Концерты «Алисы» в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске должны были состояться 8, 10 и 12 ноября. В ноябре у группы Константина Кинчева запланированы еще три выступления: в Санкт-Петербурге (все билеты проданы), в Москве (в продаже достаточно много билетов по цене от 2.5 до 5 тыс. рублей) и в Светлогорске под Калининградом (продано очень мало билетов, их стоимость от 2 до 7,5 тыс. рублей), отмечает «Радиоточка НСН».

В конце октября группа «Звери» сообщила об отмене концерта в Твери из-за «неоднозначной позиции артиста», при этом ее концертный тур должен начаться 11 ноября с Вологды, Ярославля и Казани. Светлана Сурганова начала юбилейный тур группы «Сурганова и оркестр» с выступления в Самаре, однако потом сообщила о переносе на будущую осень ноябрьских концертов в Саратове, Астрахани, Волгограде и Уфе.

