«Дорогой артист?»: Недовольство «Алисы» продажами билетов отказались считать трендом
У россиян нет спада интереса к концертам, так что индустрии не о чем беспокоиться, успокоили НСН Владимир Зубицкий и Алексей Козин, при этом их озадачили проблемы «Алисы» с концертами в «рок-н-ролльных городах».
Отмены концертов известных рок-исполнителей из-за плохих продаж билетов не являются трендом, заявили в интервью НСН советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий и глава музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин.
Группа «Алиса» ранее объявила о переносе на апрель ноябрьских концертов в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске. Музыканты объяснили это низкими продажами билетов, выступив с довольно жестким обращением к фанатам и возмутившись, что «едешь в город N, а билеты не продаются». При этом, по данным НСН, плохие продажи билетов беспокоят и других топовых рок-музыкантов. Зубицкий указал на две возможных причины, заверив, что в целом в индустрии все хорошо.
«Екатеринбург, Пермь и Новосибирск - это рок-н-ролльные города. Если билеты не продаются, могут быть две причины - либо очень дорогие билеты, либо артист "не собирает", поклонники не хотят на него идти. Я не могу сказать, что это какой-то тренд. По отрасли спада нет, народ ходит на концерты достаточно хорошо. Есть популярные группы, те же самые рок-н-ролльные исполнители, и молодые в том числе, на которых ходят. А есть те, на кого-то не ходят. Здесь проблема не в продаже билетов, а в артисте. Индустрия абсолютно нормально работает. Все, кому можно, работают», - сказал Зубицкий.
Со своей стороны, Алексей Козин сказал, что у артистов его лейбла проблем с продажами билетов нет.
«Я не наблюдаю тенденции к снижению продаж билетов на концерты. В индустрии все в порядке, она нуждается в артистах, у публики большое желание ходить на концерты. Во всяком случае, по своим мероприятиям мы такого не видим. Первый фактор, который может повлиять на продажи, это цена билетов. Конкретно про "Алису" сложно что-то говорить, я не владею ситуацией, но понятно, что эта группа - национальный бренд. Такое бывает, но что поделать. Это часть нашей профессии. Если говорить в целом, нынешняя ситуация не вызывает беспокойства», - заверил глава Navigator Records.
Концерты «Алисы» в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске должны были состояться 8, 10 и 12 ноября. В ноябре у группы Константина Кинчева запланированы еще три выступления: в Санкт-Петербурге (все билеты проданы), в Москве (в продаже достаточно много билетов по цене от 2.5 до 5 тыс. рублей) и в Светлогорске под Калининградом (продано очень мало билетов, их стоимость от 2 до 7,5 тыс. рублей), отмечает «Радиоточка НСН».
В конце октября группа «Звери» сообщила об отмене концерта в Твери из-за «неоднозначной позиции артиста», при этом ее концертный тур должен начаться 11 ноября с Вологды, Ярославля и Казани. Светлана Сурганова начала юбилейный тур группы «Сурганова и оркестр» с выступления в Самаре, однако потом сообщила о переносе на будущую осень ноябрьских концертов в Саратове, Астрахани, Волгограде и Уфе.
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