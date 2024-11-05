«Клоуны Апокалипсиса!»: Шевчук прошелся по Шаману, а Шнуров шокировал новыми хитами
Фанаты «Ленинграда» увидели в новых песнях дуэта Сергея Шнурова с Инстасамкой намеки на Шамана, а Юрий Шевчук указал на Вячеслава Бутусова, «новых тихих» и «клоунов Апокалипсиса».
Праздничные выходные ознаменовались новой полемикой вокруг перспектив коллаборации Сергея Шнурова и Инстасамки. В СМИ просочились отрывки из их новых треков и даже название будущего альбома.
Ну а главным рок-н-ролльным событием стало большое интервью лидера ДДТ Юрий Шевчука, в котором он прошелся по Шаману и ряду других исполнителей. Тем временем Константин Кинчев продолжил в соцсетях полемику с фанатами, на которую Армия «Алисы» ответила легендарной фразой.
«ЗА ДЕНЬГИ НЕТ?»: ШНУРОВ ОЗАДАЧИЛ ФАНАТОВ
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, уже давно не дававший концертов в России, в конце октября вышел из тени, ошарашив фанатов новостью о сотрудничестве с Инстасамкой (настоящее имя Дарья Зотеева). Этому предшествовал выход 25 октября первого с середины мая клипа «Ленинграда» под названием «Елки. Телки. Озеро», вроде бы не имеющего отношение к скандальной певице, а потом понеслось.
28 октября в сети появился отрывок из песни «Хорошо», в которой, в частности, есть пассажи характерного для Инстасамки содержания: «у нас есть деньги», «завидуй молча», «мой зад больше» и «на мне бриллианты». 31 октября фанатам представили часть трека «За деньги нет», в котором Шнуров поет про «какую-то звезду», увидев лицо которой он решил, что «такое и за деньги нет».
Ну а 3 ноября фанатов Шнура окончательно добила песня, начинающаяся со скандирования футбольных болельщиков «Русские, вперед!». В соцсетях фанатов «Ленинграда» кипят страсти: фанаты не верят, что это Шнуров, недоумевают, зачем он «связался с этим» и «мутит бабосы», и предлагают музыканту уйти в запой (в котором он, по их мнению, творил хиты). При этом, на фоне последнего, «русского» трека мнения разделились: одни считают, что Шнур решил стать вторым Шаманом, другие наоборот, видят в этом пародию на Ярослава Дронова.
Так или иначе, датой релиза совместного альбома Шнура и Инстасамки называют 8 ноября, ну а в Сети уже всплыло его название. Это творение будет называться «Зумеры и бумеры», утверждает Телеграм-канал «Zvezdaч», который даже публикует обложку альбома.
Артисты разместили отрывки новых треков на своих YouTube-каналах. Клип «За деньги нет» собрал на сегодняшний день 424 тыс. просмотров на канале «Ленинграда» (3,2 млн подписчиков»), а «Хорошо» - 213 тыс. просмотров на канале Инстасамки (2,6 млн подписчиков).
При этом экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс говорила НСН, что в этой паре Инстасамка нужнее Шнуру, а не наоборот.
«Если брать медийный вес, то сегодня Инстасамка нужна Шнурову сильнее, чем Шнур Инстасамке. Она сейчас очень сильно пошла в рост как самостоятельный артист. Учитывая ее недавнюю «смену амплуа», как она это позиционирует, если брать количество прослушиваний, актуальность музыкального материала, Инстасамка сейчас, конечно, на несколько шагов впереди "Ленинграда". (…) Шнур, конечно, не тот человек, который будет сильно гибким, но я думаю, что и Инстасамка - не промах», - отмечала исполнительница песни о знаменитых лабутенах.
АРМИЯ КИНЧЕВА И «ТИХИЕ» ШЕВЧУКА
В День народного единства, 4 ноября, информационную бомбу взорвал лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, интервью с которым опубликовала на YouTube критик Галина Юзефович. Он высказался об артистах, которые продолжают выступать в России, упомянув, в частности, Вячеслава Бутусова.
«Сейчас в Москве куча концертов, в Питере тоже, наши коллеги поют везде. Вчера шел пешком в сторону Московского вокзала — и везде рекламные тумбы, столбы всех артистов, которые сейчас играют, поют. Смотришь, там красивый Славик Бутусов, здесь — еще кто-то, здесь какой-нибудь Лепс, здесь — на букву Ш тоже, Шаман. Много на букву Ш кого. Разевают рты, поют, у всех очень красивые фотографии, лица. Я не злорадствую, нет. Они выбрали петь, а я выбрал молчать в данный момент», — сказал Шевчук.
Он также указал на «новых тихих» и «клоунов Апокалипсиса».
«Сейчас вообще в стране "новые тихие" есть, с одной стороны, а с другой очень громко себя ведут "клоуны Апокалипсиса". "Новые тихие" пытаются сделать что-то хорошее, маленькое, но доброе, какой-нибудь спектакль поставить про любовь. (…) Они не смирились с тем, что творится, они с этим не согласны, но жить-то надо как-то. Благодаря им Россия выживет», - уверен лидер ДДТ.
Он добавил, что не готов выступать на тех условиях, которые ему ставят, поскольку хочет быть в ладах со своей совестью: «Я на этот договор пойти не могу, расписаться кровью не могу. Я не Фауст. Они всем известны — условия для российского артиста, чтобы он мог петь. Ну или молчать».
На высказывания Шевчука отреагировал руководитель пресс-службы Шамана Антон Коробков-Землянский, предположивший в соцсетях, что лидер ДДТ «просто выжил из ума». По его словам, Шаман на критику внимания не обращает, поскольку занят гастрольным туром «Победа» и не думает, что про него сказал «какой-то музыкант».
Кроме того, в праздничные выходные получила продолжение история с группой «Алиса», в соцсетях которой ранее появился жесткий пост на фоне переносов концертов в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске из-за низких продаж билетов. 3 ноября Константин Кинчев ответил тем, кому не понравились его высказывания.
«Уважаемые! Чего всех так бомбануло-то? На момент публикации инфы продажи были: Екатеринбург 500 шт., Пермь 300 шт., Новосибирск 350 шт. плюс-минус 10 билетов. Странно ехать в города, играть концерты и оставаться в долгах после этих выступлений, не? Всех возмущает тон - ну, есть момент, в сердцах писал, своих обидеть не хотел, но получилось, как всегда. А вообще, вот интересно, чуть против шерсти и понеслась… А когда меня и подстилкой государственной, и главным коммерсом страны, и фашистом, мракобесом, и еще чëрти кем называют, это никого особо не трогает. Чего возмущаться-то, это же не про нас…Но зато слова «мы подумаем», оказывается, ранят до глубины души. Алё, Армия, вы чё?», - поинтересовался музыкант?
Армия «Алисы» спокойно отнеслась к высказываниям Кинчева, подтвердив поддержку музыканта.
«И что бы ни говорили о КЕ и ярые его защитники, и "отпавшие", "дезертировавшие" из чёрно-красной армии, он такой один, и храни его Господь, чтобы был ещё многая лета! Всем гАреть. Мы вместе!», - написали фанаты в соцсети "ВКонтакте" 4 ноября.
Глава музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин ранее говорил НСН, что группа «Алиса» является национальным брендом, а проблемы с продажами билетов бывают у всех, поскольку это «часть нашей профессии».
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