«Клоуны Апокалипсиса!»: Шевчук прошелся по Шаману, а Шнуров шокировал новыми хитами

«ЗА ДЕНЬГИ НЕТ?»: ШНУРОВ ОЗАДАЧИЛ ФАНАТОВ

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, уже давно не дававший концертов в России, в конце октября вышел из тени, ошарашив фанатов новостью о сотрудничестве с Инстасамкой (настоящее имя Дарья Зотеева). Этому предшествовал выход 25 октября первого с середины мая клипа «Ленинграда» под названием «Елки. Телки. Озеро», вроде бы не имеющего отношение к скандальной певице, а потом понеслось.

28 октября в сети появился отрывок из песни «Хорошо», в которой, в частности, есть пассажи характерного для Инстасамки содержания: «у нас есть деньги», «завидуй молча», «мой зад больше» и «на мне бриллианты». 31 октября фанатам представили часть трека «За деньги нет», в котором Шнуров поет про «какую-то звезду», увидев лицо которой он решил, что «такое и за деньги нет».

Ну а 3 ноября фанатов Шнура окончательно добила песня, начинающаяся со скандирования футбольных болельщиков «Русские, вперед!». В соцсетях фанатов «Ленинграда» кипят страсти: фанаты не верят, что это Шнуров, недоумевают, зачем он «связался с этим» и «мутит бабосы», и предлагают музыканту уйти в запой (в котором он, по их мнению, творил хиты). При этом, на фоне последнего, «русского» трека мнения разделились: одни считают, что Шнур решил стать вторым Шаманом, другие наоборот, видят в этом пародию на Ярослава Дронова.

Так или иначе, датой релиза совместного альбома Шнура и Инстасамки называют 8 ноября, ну а в Сети уже всплыло его название. Это творение будет называться «Зумеры и бумеры», утверждает Телеграм-канал «Zvezdaч», который даже публикует обложку альбома.

Артисты разместили отрывки новых треков на своих YouTube-каналах. Клип «За деньги нет» собрал на сегодняшний день 424 тыс. просмотров на канале «Ленинграда» (3,2 млн подписчиков»), а «Хорошо» - 213 тыс. просмотров на канале Инстасамки (2,6 млн подписчиков).

При этом экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс говорила НСН, что в этой паре Инстасамка нужнее Шнуру, а не наоборот.

«Если брать медийный вес, то сегодня Инстасамка нужна Шнурову сильнее, чем Шнур Инстасамке. Она сейчас очень сильно пошла в рост как самостоятельный артист. Учитывая ее недавнюю «смену амплуа», как она это позиционирует, если брать количество прослушиваний, актуальность музыкального материала, Инстасамка сейчас, конечно, на несколько шагов впереди "Ленинграда". (…) Шнур, конечно, не тот человек, который будет сильно гибким, но я думаю, что и Инстасамка - не промах», - отмечала исполнительница песни о знаменитых лабутенах.