Группа «Сурганова и Оркестр» перенесла концерты в Поволжье на 2025 год
Группа «Сурганова и Оркестр» объявила о переносе концертов в Саратове, Астрахани и Волгограде, запланированных на ноябрь, на осень следующего года. Об этом сообщается в публикации группы в их сообществе ВКонтакте. Музыканты подчеркнули, что концерты в этих городах обязательно состоятся, и призвали зрителей беречь билеты.
«Уважаемые зрители! По независящим от группы причинам концерты в Саратове, Астрахани, Волгограде и Уфе в ноябрьские даты не состоятся», — сказано в сообщении.
Концерт в Уфе полностью отменен. Группа выразила сожаление и поблагодарила зрителей за поддержку.
В ноябре «Сурганова и Оркестр» выступит в Казани 11 числа и в Екатеринбурге 15-го. Завершит гастрольный тур большой концерт в Москве, который состоится 17 ноября, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru