Группа «Сурганова и Оркестр» перенесла концерты в Поволжье на 2025 год

Группа «Сурганова и Оркестр» объявила о переносе концертов в Саратове, Астрахани и Волгограде, запланированных на ноябрь, на осень следующего года. Об этом сообщается в публикации группы в их сообществе ВКонтакте. Музыканты подчеркнули, что концерты в этих городах обязательно состоятся, и призвали зрителей беречь билеты.

«Уважаемые зрители! По независящим от группы причинам концерты в Саратове, Астрахани, Волгограде и Уфе в ноябрьские даты не состоятся», — сказано в сообщении.