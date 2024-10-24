«Драма, культ и небеса»: Гарик Сукачев о театральном успехе и новом кино
Гарик Сукачев сказал в эфире НСН, что был потрясен реакцией критиков на его спектакль, объяснил, в чем сложность экранизаций историй «Неприкасаемых» и «Бригады С» и рассказал о сюжете своего нового фильма.
Музыка: «С корабля на бал»
Рок-музыкант Гарик Сукачев в интервью НСН рассказал о своем новом фильме, и перспективах экранизации личной истории, подвел итоги первого сезона спектакля «СашаШишин» и раскрыл детали юбилейного концерта в Москве.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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В их числе большой концерт Вячеслава Бутусова в Санкт-Петербурге , двойное выступление Светланы Сургановой в Самаре, с которого начнется ее юбилейный тур, а также 20–летие группы «Uma2rman» в Екатеринбурге.
«Чиж&Co» в выходные заглянет в Йошкар-Олу, «КняZz» отправится в Сургут, а «Ария» даст сразу два концерта в «Калининграде. Московских фанатов порадуют «Пневмослон», «Тайм-Аут» и Александр Ф.Скляр, а город на Неве встретит Сергея Мазаева.
Гарик Сукачев, отмечающий в этом году 65-летие, рассказал НСН о своих ощущениях и юбилейном концерте в Москве 29 ноября.
«Ох, ощущения странные. Как-то быстро время летит, да? У меня нет никаких особых чувств. Мне не до них, честно говоря, потому что как-то очень много у нас работы разной. Эта занятость не дает возможности просто подумать на эту тему, всё время с корабля на бал. Я закончил работу в театре, снимался сейчас в кино и начал предподготовительный период своего фильма. У нас начались концерты, дальше юбилейные концерты, после них я должен буду заниматься киносценарием. Все это идет параллельно абсолютно. Ну а на концерте в Москве мы будем играть сборную программу из песен разных лет. Это большой зал, поэтому мы будем играть не камерную нашу программу, где мы играем сидя, почти всегда сидя, иногда вскакиваем... Это будет то, что мы называем электричество, и, конечно же, какая-то часть песен из наших акустических альбомов», - сказал Сукачев.
Театр: «Я был потрясен»
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Женщины Есенина» в МХАТе им. Горького, «Семейка Краузе» с Верой Алентовой в Театре им. Пушкина и премьера «Онегина» в Губернском театре Сергея Безрукова.
Театралы Петербурга идут в выходные на комедию с Геннадием Хазановым «Трое в парке, не считая собаки» и на спектакль «Наедине» с Викторией Исаковой и Александрой Ребенок. В Чебоксарах дадут «Женихов» с Александром Панкратовым-Черным, а мурманскую публику заинтересовал «Призрак оперы».
Ну а Гарик Сукачев подвел итоги первого сезона своего спектакля «СашаШишин», который продолжает идти в театре «Современник».
«Я поражен, что меня впервые в жизни театральные критики или какие-либо другие критики не стали обливать грязью. Я был потрясен совершенно. Отличная пресса была, меня это сильно пугало. Я думал: что такое, что произошло? Обычно же обо мне пишут всякую чепуху, а тут возносят до небес! До сих пор не знаю, как к этому относиться. Но по-человечески это приятно, конечно», - подчеркнул музыкант.
По его словам, в новом сезоне в спектакле не будет изменений, при этом в его мечтах еще две постановки, которые правда, не появятся раньше, чем через три года.
«Изменения бывают, но не в моем случае, потому что спектакль как конструкция сделан довольно жестко, персонажи все определены. В основном такое бывает связано с какими-то драматическими работами в театре, где немало диалогов и монологов. Тогда режиссер по итогам сезона может что-то пересмотреть, поставить другие ориентиры для артистов, может быть, даже новые смыслы, но не в нашем случае. Здесь самое важное сохранить то, как это сделано. Что касается других постановок, я примерно знаю, что хотел бы еще сделать в театре. Есть две пьесы, о которых я думаю уже давно и говорю себе: "Ну вот, если у меня будет когда-нибудь оказия, наверное, я поставил бы это или это". Но пока это какие-то умозрительные вещи. В любом случае я смогу об этом задуматься не раньше, чем через три года, потому что, если даст Бог, я сделаю большую работу в кино, и уже тогда с удовольствием вернулся бы в театр», - объяснил музыкант.
При этом Сукачев признался, что хочет работать только в «Современнике».
«Мне предлагали делать какие-то работы в других театрах. Нельзя сказать, что их было много, но предложения были. В ответ я неизменно говорил, что, если я и буду ставить что-либо, то хотел бы работать только в театре "Современник", больше нигде. Но это мои хотелки, сейчас пришла новая администрация, в театре все поменялось. Я не знаю, как к моей персоне отнесется новая администрация, захотят ли они со мной сотрудничать и что-то предложить», - указал собеседник НСН.
Кино: Культ, «Огниво» и Достоевский
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет фэнтези Александра Войтинского «Огниво», которое, по мнению экспертов, может стать новым фильмом-миллиардером.
На экраны также выйдут российская комедия «Встретимся вчера» и драма «Пришелец». Кроме того, в выходные состоится премьера сериала Владимира Мирзоева «Преступление и наказание», главные роли в котором исполнили Иван Янковский, Любовь Аксёнова и Тихон Жизневский.
Ну а Гарик Сукачев рассказал НСН, что начал подготовку к съемкам своего нового фильма, раскрыв подробности сюжета.
«Это история про компанию молодых ребят - трое мальчишек и девчонка, которые с детства знают друг друга, учились в одном классе. В прошлом году они закончили школу, кто-то куда-то поступил, кто-то пошел работать, но они еще не разлетелись в разные стороны, и тут приходит 24 февраля 2022 года. Это такая драма на фоне войны, но это долгая работа. Я уже провел кастинги, буду проводить их еще. Сценарий написан не мной, но я всегда их дорабатываю их «под себя». Дурацкая привычка, я понимаю, но всегда делаю как-то так. Авторы и продюсеры позволяют мне дорабатывать сценарий, если меня что-то не устраивает. Сам я сниматься в этом фильме не буду, упаси Господи», - сказал музыкант.
Сукачев также объяснил, почему будет сложно экранизировать его личную историю.
«Во-первых, я бы не стал играть в таком фильме. Во-вторых, маловероятно, что кто-то соберется что-то писать обо мне, группе "Бригаде С" или "Неприкасаемых". Такого рода байопики делаются для молодёжи, прежде всего, и когда у групп есть какие-то культы. У группы "Король и Шут" есть культ и еще это связано со смертью лидера этой группы. Или же "Руки Вверх!" — это огромный культ, эта музыка, эти песни, которые любят девочки-подростки до сих пор. Это любили их мамы, теперь любят они сами. Я это знаю не понаслышке, потому что у меня 20-летняя дочь знает группу "Руки Вверх!", ей нравится несколько песен. В моем случае моя судьба значительно сложнее. Если бы мне предложили, я бы спросил: а как вообще сфокусироваться, о чем мы будем снимать? Этот человек, он вообще кто? Он музыкант, режиссер, артист, кто он такой-то? Для меня это бесперспективная вещь. Потом «Бригада С» — это дела давно минувших лет, Ее помнят, конечно же, но это люди моего поколения, , которые были молоды в 1980-е и 1990-е годы. Если говорить о "Неприкасаемых" - то же самое, это люди значительно старше. Сериал "Комбинация" - все это ярко и, конечно, привлечет широкого зрителя, в моем же случае я сильно в этом сомневаюсь», - заключил собеседник НСН
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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