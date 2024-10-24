«Драма, культ и небеса»: Гарик Сукачев о театральном успехе и новом кино

1

Рок-музыкант Гарик Сукачев в интервью НСН рассказал о своем новом фильме, и перспективах экранизации личной истории, подвел итоги первого сезона спектакля «СашаШишин» и раскрыл детали юбилейного концерта в Москве.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

В их числе большой концерт Вячеслава Бутусова в Санкт-Петербурге , двойное выступление Светланы Сургановой в Самаре, с которого начнется ее юбилейный тур, а также 20–летие группы «Uma2rman» в Екатеринбурге.

«Чиж&Co» в выходные заглянет в Йошкар-Олу, «КняZz» отправится в Сургут, а «Ария» даст сразу два концерта в «Калининграде. Московских фанатов порадуют «Пневмослон», «Тайм-Аут» и Александр Ф.Скляр, а город на Неве встретит Сергея Мазаева.

Гарик Сукачев, отмечающий в этом году 65-летие, рассказал НСН о своих ощущениях и юбилейном концерте в Москве 29 ноября.

«Ох, ощущения странные. Как-то быстро время летит, да? У меня нет никаких особых чувств. Мне не до них, честно говоря, потому что как-то очень много у нас работы разной. Эта занятость не дает возможности просто подумать на эту тему, всё время с корабля на бал. Я закончил работу в театре, снимался сейчас в кино и начал предподготовительный период своего фильма. У нас начались концерты, дальше юбилейные концерты, после них я должен буду заниматься киносценарием. Все это идет параллельно абсолютно. Ну а на концерте в Москве мы будем играть сборную программу из песен разных лет. Это большой зал, поэтому мы будем играть не камерную нашу программу, где мы играем сидя, почти всегда сидя, иногда вскакиваем... Это будет то, что мы называем электричество, и, конечно же, какая-то часть песен из наших акустических альбомов», - сказал Сукачев.

