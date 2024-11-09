Россияне в лонг-листе: Стали известны номинанты на «Grammy»-2025.
Среди основных фаворитов выделяют Билли Айлиш, Леди Гагу, Тейлор Свифт, Бейонсе, Кендрика Ламара.
Стали известны номинанты на главную музыкальную премию «Grammy». В основном списке российских исполнителей нет, однако несколько россиян все же попали в число претендентов на статуэтку 2025 года.
«GRAMMY»-2025
Накануне Американская академия звукозаписи объявила номинантов на музыкальную премию «Grammy»-2025. В список попали песни Shaboozey «A Bar Song (Tipsy)», Билли Айлиш «Birds of a Feather», Леди Гаги и Бруно Марса «Die With a Smile», Тейлор Свифт и Post Malone «Fortnight», Чаппелла Рона «Good Luck, Babe!», Кендрика Ламара «Not Like Us», Сабрины Карпентер «Please Please Please» и Бейонсе «Texas Hold 'Em».
Церемония вручения «Grammy Awards-2025» пройдет 2 февраля в Лос-Анджелесе. На мероприятии будут названы победители в шести главных номинациях: «Альбом года», «Песня года», «Запись года», «Лучший продюсер», «Лучший автор песен» и «Лучший новый артист». За последнее звание поборются Бенсон Бун, Сабрина Карпентер, Doechii, Khruangbin, Raye, Чапель Роан, Shaboozey и Тедди Свимс. Победителей в номинации «Лучший танцевальный трек» выберут среди Мэдисон Бир («Make You Mine»), Charli XCX («Von Dutch»), Билли Айлиш («Over Now Extended Edit»), Арианы Гранде («Yes, And?») и Тройя Сивана («Got Me Started»).
Претендент на номинацию «Grammy», российский музыкант и член жюри премии Константин Корсаков (Dean Korso) в интервью НСН назвал ярких фаворитов мероприятия.
«Что касается основного списка, очень много где представлена Charli XCX с альбомом "Brat" или песнями из этого альбома. Я думаю, что она явная фаворитка на премию "Grammy". Она представлена в "Album of the year", "Record of the year" ("Альбом года" и "Запись года" - прим. НСН). К Бейонсе у меня отношение скептическое, потому что там, где они с Jay-Z появляются, они всех начинают расталкивать локтями. Думаю, это тот самый случай каких-то закулисных договоренностей, о которых мы не знаем. Билли Айлиш с ее замечательным альбомом "Hit me hard and soft" хочется пожелать удачи, потому что это очень хорошая работа. Тейлор Свифт сейчас в супертренде. Что касается номинации "Best new artist" ("Лучший новый артист" - прим. НСН), я бы пожелал удачи Тедди Свимс. Это действительно очень интересный артист, настоящее явление», — заметил он.
В свою очередь член жюри «Grammy», гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко в беседе с НСН рассказал о своих музыкальных фаворитах среди претендентов на премию.
«Если говорить о категориях, в которых я специализируюсь, то хотел бы отметить в джазе работы Билла Эванса и Пакито Д'Ривера. Еще понравился латиноамериканский гитарист Яманду Коста, который играет смесь классики и фолка. Еще я голосовал за Ханса Циммера, Питера Гейбриэла, Шейлу И., Джорджа Бенсона, Грейс Келли», - объяснил он.
В 2025 году пройдет 67-я церемония вручения «Grammy». Престижную статуэтку ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Премия присуждается по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы.
РОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ «GRAMMY»
Между тем, российские музыкальные исполнители попали в список претендентов на премию «Grammy»-2025. Среди них оказался и звезда сериала «Универ», актер, а по совместительству и музыкант, Стас Ярушин. Совместно с композитором и продюсером Константином Корсаковым они создали песню «Unconfined», которая вошла в лонг-лист американской премии.
«Когда мы с Костей создали трек «Unconfined», он предложил заявиться на «Grammy». Когда пришло подтверждение, что мы участвуем, конечно, это было круто. Если посмотреть списки, с кем мы рядом находимся в номинации, то можно увидеть британскую рок-группу «The Rolling Stones», американскую певицу Леди Гагу и других. Когда смотришь на это все, то понимаешь, что ловить нечего. Сегодня нет задачи выиграть. Есть задача воспользоваться окошком этого шанса и двигаться вперед. Даже если в этом году ни в одной из номинаций мы не победим, ничего не получим, то ничего страшного. Мы будем двигаться на следующий год, через год, через два, через три, через четыре, а там уже эффект накопления должен решить судьбу-судьбинушку. Я рад, что мы двигаемся в правильном направлении, друг друга в музыкальном плане слышим. И поверьте, награды не важны, а я всегда говорил, говорю и говорить буду, что наш продюсер — народ. Вот если народу нравится, это клево. Все остальные награды — это просто точка определенного этапа в нашей музыкально-творческой жизни», - сказал Стас Ярушин в разговоре с НСН.
Молодой российский эмбиент-музыкант Øneheart из Тамбовской области (Дмитрий Волынкин) также стал претендентом на «Grammy»-2025. 18-летний юноша оказался самым прослушиваемым музыкантом из России на «Spotify». Популярность пришла к нему благодаря «TikTok». Пользователи этой платформы очень часто накладывают его треки на рилсы. С альбомом «Midnight Journey» Øneheart оказался в числе претендентов на одну из номинаций американской премии.
«В апреле этого года моему лучшему другу Antent (Александр Маслов) написал Dean Korso (Константин Корсаков) и предложил совместную работу. Мы согласились, поскольку нам очень понравилось то, что он нам прислал. В июле мы закончили работу над альбомом, в августе выпустили его, и Константин предложил отправить наш труд на голосование на номинацию «Grammy». Без моих двух соавторов ничего бы не получилось. Эмоции зашкаливают, конечно, я ведь раньше и мечтать не мог о таком. Получится ли победить, не знаю, не хочу гадать. Думаю, свою роль также сыграли промо лейбла и чуть-чуть везения», - поделился Волынкин с НСН.
Российский гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко также попал в лонг-лист премии.
«Я становлюсь номинантом на «Grammy» уже не в первый раз. Впервые я проходил в лонг-лист в 2013 году. Каждый раз приятно. У меня в принципе много различных побед на международных премиях. На моем счету больше 50 всевозможных успехов. Я практически собрал главные призы всех существующих крупных музыкальных состязаний и конкурсов. Я счастлив каждый раз тому, что пишешь музыку "не в стол", как говорится, а получаешь награды. Приятно, что музыка пробивает пресловутую культуру отмены, о которой сейчас любят говорить. Я убеждаюсь, что несмотря ни на что для качественной музыки нет никаких преград, границ, национальностей и политики. Музыка объединяет», - добавил музыкант, который также является членом жюри премии, в беседе с НСН.
Ранее музыкальный продюсер Константин Корсаков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что менее чем за две недели первого тура голосования на «Grammy» жюри приходится прослушать несколько тысяч композиций, однако в этом году среди номинантов много интересных новинок, с которыми обязательно нужно ознакомиться.
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