Россияне в лонг-листе: Стали известны номинанты на «Grammy»-2025.

«Что касается основного списка, очень много где представлена Charli XCX с альбомом "Brat" или песнями из этого альбома. Я думаю, что она явная фаворитка на премию "Grammy". Она представлена в "Album of the year", "Record of the year" ("Альбом года" и "Запись года" - прим. НСН). К Бейонсе у меня отношение скептическое, потому что там, где они с Jay-Z появляются, они всех начинают расталкивать локтями. Думаю, это тот самый случай каких-то закулисных договоренностей, о которых мы не знаем. Билли Айлиш с ее замечательным альбомом "Hit me hard and soft" хочется пожелать удачи, потому что это очень хорошая работа. Тейлор Свифт сейчас в супертренде. Что касается номинации "Best new artist" ("Лучший новый артист" - прим. НСН), я бы пожелал удачи Тедди Свимс. Это действительно очень интересный артист, настоящее явление», — заметил он.

В свою очередь член жюри «Grammy», гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко в беседе с НСН рассказал о своих музыкальных фаворитах среди претендентов на премию.

«Если говорить о категориях, в которых я специализируюсь, то хотел бы отметить в джазе работы Билла Эванса и Пакито Д'Ривера. Еще понравился латиноамериканский гитарист Яманду Коста, который играет смесь классики и фолка. Еще я голосовал за Ханса Циммера, Питера Гейбриэла, Шейлу И., Джорджа Бенсона, Грейс Келли», - объяснил он.

В 2025 году пройдет 67-я церемония вручения «Grammy». Престижную статуэтку ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Премия присуждается по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы.