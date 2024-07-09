Дуа Липа стала лучшей артисткой 2024 года по версии Forbes

Отмечается, что песни Дуа Липы чаще всего звучали на радиостанциях по всему миру, а её синглы «Houdini» и «Training Season» чаще всего попадали на верхние строчки радиочарта Apple Music Shazam.

Также Forbes USA отметил Мадонну. Тур американской певицы «Celebration» издание объявило самым кассовым. Уточняется, что гастроли, стартовавшие за год собрали 178,1 млн долларов, а на каждом концерте присутствовали в среднем 13 378 человек.

Ранее народный артист России Лев Лещенко признался, что хотел бы спеть с поп-певицей Дуа Липой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

