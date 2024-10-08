От TikTok до «Грэмми»: Феномен Øneheart объяснили «новой формой» музыкальной жизни
Продвижение музыки уходит сегодня от альбомов и синглов к коротким формам, привлекающим пользователей соцсетей, сказал в эфире НСН Сергей Балдин.
Российский эмбиент-музыкант Øneheart (Дмитрий Волынкин), треки которого завирусились в TikTok, имеет шанс получить «Грэмми», заявил в интервью НСН генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин.
Ранее сообщалось, что 18-летний Волынкин стал самым прослушиваемым музыкантом из России на Spotify. Популярность к музыканту из Тамбовской области пришла через TikTok, пользователи которого постоянно накладывают его треки на свои рилсы (короткие видео). В итоге Øneheart с альбомом «Midnight Journey» попал в число претендентов на одну из номинаций премии «Грэмми».
«Несколько лет назад парень из казахстанской глубинки получил "Грэмми". Учредители этой премии исходят из видения того, чтобы каждый человек, который занимается музыкой, имел хотя бы гипотетическую возможность такую награду получить. Количество голосований, прослушиваний или стримов не является прямым указателем на то, что премию дадут, там идет логарифмическая оценка по многим критериям. Поэтому я предположу, что гипотетически такой шанс есть, несмотря на все сложности, которые вокруг этого могут возникать в настоящее время», – сказал Балдин.
При этом он подтвердил эффективность раскрутки треков через короткие видео в соцсетях.
«TikTok является одной из наиболее эффективных платформ, как инструмент продвижения музыки. Ну а форма жизни музыки, которая там присутствует, - это короткие видео. Если несколько лет назад, на заре стриминговых сервисов шла дискуссия на предмет того: альбом или все же сингл, то сейчас уже речь зачастую идет даже не о сингле (песне или треке), а просто о звуке, фрагменте музыки. Его продолжительность может быть очень небольшой. У музыки сегодня новая форма жизни, новые помощники в достижении своей аудитории. Вот так сегодня выглядит ландшафт музыкальной жизни», - разъяснил генпродюсер «Звука».
По словам Балдина, новые инструменты продвижения сегодня соседствуют с традиционными, при этом искусственный интеллект пока не произвел «музыкальную революцию».
«Существуют социальные сети, где сами пользователи становятся инструментом продвижения музыки. При этом в определенных музыкальных жанрах продолжают действовать инструменты, которые были раньше. Это и музыкальное телевидение, и музыкальные радиостанции, но однозначно будет что-то новое. Все в ожидании того, что же сделает искусственный интеллект. Думали, что произойдет революция, но революции не происходит. Наблюдаем эволюцию, когда искусственный интеллект тоже стал инструментом для создания музыки, но то, что он создает в полном объеме самостоятельно, вызывает много вопросов. При этом, как дополнительный инструмент часть музыкантов его использует», - заключил собеседник НСН.
При этом он напомнил, что Spotify официально не присутствует в России, поэтому сложно оценить, как он платит отчисления российским исполнителям.
Ранее Сергей Балдин рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российские звезды стримингов сегодня вполне могут зарабатывать более 50 млн рублей в год.
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