От TikTok до «Грэмми»: Феномен Øneheart объяснили «новой формой» музыкальной жизни

При этом он напомнил, что Spotify официально не присутствует в России, поэтому сложно оценить, как он платит отчисления российским исполнителям.

Ранее Сергей Балдин рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российские звезды стримингов сегодня вполне могут зарабатывать более 50 млн рублей в год.

