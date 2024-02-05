«От панка к индюшатине!»: Вокалист группы «Слот» о Grammy группы Paramore

Американская группа Paramore, получившая премию Grammy за «Лучший рок-альбом», сначала воодушевила поклонников альтернативы, а потом о ней забыли, рассказал в интервью НСН вокалист группы «Слот» Игорь «Кэш» Лобанов.

В числе конкурентов Paramore (альбом «This Is Why») за победу в этой номинации были, в частности, группы Metallica и Foo Fighters. При этом Paramore получили Grammy еще и в номинации «Лучшее исполнение альтернативной музыки».