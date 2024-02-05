«От панка к индюшатине!»: Вокалист группы «Слот» о Grammy группы Paramore
Бомбическое начало карьеры Paramore сменилось разочарованием, а обскакать Metallica все равно невозможно, сказал в эфире НСН Игорь «Кэш» Лобанов.
Американская группа Paramore, получившая премию Grammy за «Лучший рок-альбом», сначала воодушевила поклонников альтернативы, а потом о ней забыли, рассказал в интервью НСН вокалист группы «Слот» Игорь «Кэш» Лобанов.
В числе конкурентов Paramore (альбом «This Is Why») за победу в этой номинации были, в частности, группы Metallica и Foo Fighters. При этом Paramore получили Grammy еще и в номинации «Лучшее исполнение альтернативной музыки».
«Изначально Paramore выдали бомбический материал, который был панковско-альтернативным, это всем понравилось и зашло, но потом они ударились в непонятную, даже не попсу, а в какую-то "индюшатину", не пойми чего. Большинство поклонников из моего круга общения потеряли их, ими никто даже не интересовался. То, что они получили премию в альтернативной категории, это надо проверять, потому что Grammy могли раздать и за красивые глаза. Премия Grammy – это отметка, что коммерчески все удалось, потому что в музыкальном бизнесе очень серьезное лобби. Могло случиться, что их протащил собственный лейбл, потому что у них больше денег. С творческой точки зрения победы в этом конкурсе не всегда что-то стоят», - сказал «Кэш», отметив, что не слышал альбом «This Is Why».
Он высказал мнение, что «победа» Paramore над Metallica является условной, а также рекомендовал молодую российскую кровь.
«Metallica свое возьмет все-равно, ее обскакать невозможно. Что касается наших исполнителей, мне нравится молодая кровь, я отмечу "Папин Олимпос". Из тех, кто как-то пошел в последнее время, мне также нравится "Заточка". Кроме того, интересную нишу занимает группа Nagart», - заключил собеседник НСН.
Программный директор радиостанции Rock FM Александр Фуковский ранее рассказывал НСН о группе Greta Van Fleet, также претендовавшей на Grammy в номинации «Лучший рок-альбом».
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