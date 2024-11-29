«Невероятные силы!»: Шнуров в новом альбоме высмеял «осознанность» и йогу

«Это зря. Ксения, не слушайте мой новый альбом, и я вас не люблю», – едко ответил Шнуров.

Кроме того, режиссер нового клипа «Ленинграда» под названием «Деловая» Илья Верин рассказал спецкору НСН, о чем его новая работа.

«Мы хотели сделать многослойную штуковину. Хотели, чтобы зритель сам разгадал смыслы. Там есть большое количество сюжетных линий и при монтаже я пересматривал и находил новые смыслы. На мой взгляд, это самая ожидаемая вещь, которую хотелось бы услышать от зрителя. Это история девочки в большом городе, поиска своего места. Это история о том, какие у нас настоящие ориентиры, за чем мы бежим и зачем нам вообще бежать. Ответы каждый найдет для себя сам», – сказал он на премьерном показе клипа в «ГУМ Кинозале».

ИНСТАСАМКА БОЛЬШЕ НЕ НУЖНА

Сергей Шнуров также рассказал спецкору НСН, как ему работалось с певицей Инстасамкой при записи их совместного альбома «Бумеры и зумеры».

«Я Инстасамку видел чуть больше, чем вас. Она пришла на студию, записала песню и ушла, у нее был самолет. Поэтому как мне с ней работалось? Легко! Очень быстро, мгновенно! Мы с ней совпали энергетически. Почему решил именно с ней? А она мне по возрасту подходит. Сейчас уже не хочу ни с кем петь, и с Инстасамкой не хочу. Тогда хотел, а сейчас не хочу», – сказал артист на премьерном показе клипов.

До этого он отмечал, что сам предложил сотрудничество Инстасамке. Музыкант уклонился от ответа на вопрос, было ли это с его стороны пиар-ходом, назвав при этом причину, почему Инстасамка не станет новой солисткой «Ленинграда». По его словам, солисткой «Ленинграда» остается Ксения Руденко, при этом Флорида Чантурия, недавно родившая ребенка, также остается с группой.