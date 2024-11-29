«Невероятные силы!»: Шнуров в новом альбоме высмеял «осознанность» и йогу
Группа «Ленинград» выпустила новый альбом «Синяя Богиня», в который вошли 13 песен из планировавшихся 20 треков. В первом после развода с четвертой женой альбоме группы Шнуров язвит насчет курсов йоги и осознанности.
Группа «Ленинград» выпустила новый альбом «Синяя Богиня», который состоит из 13-ти песен. В записи одной из них – «Лучше не будем» – приняла участие поп-певица Люся Чеботина. При этом еще недавно, 8 ноября, у «Ленинграда» и Инстасамки вышел совместный мини-альбом «Бумеры и зумеры». Таким образом, «Синяя богиня» стала вторым релизом Сергея Шнурова в этом месяце.
ПОГОНЯ ЗА «ОСОЗНАННОСТЬЮ»
Сергей Шнуров ранее подтвердил, что новый альбом коллектива увидит свет 29 ноября. По словам музыканта, идея создания новой пластинки появилась во время совместной работы с певицей и блогером Инстасамкой (Дарьей Зотеевой). Он отмечал, что написал порядка 20 песен, однако в альбом вошли не все.
В первом после развода с четвертой женой Ольгой Абрамовой альбоме группы Шнуров воспевает женский целлюлит, язвит насчет курсов йоги и осознанности («Живите долго, только зря») и упоминает признанную в РФ иноагентом певицу Земфиру («Я как Земфира, пишу музло, только красивый, мне повезло»). Вокальные партии исполнила Ксения Руденко. Одновременно с релизом альбома состоялась премьера клипа «Богиня».
В клипе показаны грустные девушки, которые пьют смузи и занимаются духовными практиками. Песня начинается со слов: «Вы чего хотите говорите, но духовность надо прокачать. Так я оказалась на ретрите, чтобы снять безбрачия печать». В смузи девушкам тайно подливают алкоголь, после чего они выпивают и сразу становятся веселыми, начинаются танцы. В конце клипа все девушки лежат на полу, в кадре появляется Шнуров и выключает запись.
При этом сам Шнуров на премьерном показе новых клипов «Ленинграда» в «ГУМ Кинозале» заявил НСН, что никогда не высмеивал инфобизнес. Он отметил, что «Синяя богиня» совсем не про это, а про «резерв невероятных сил».
«"Синяя богиня" – это о том, что в каждой женщине скрывается резерв каких-то невероятных сил. А знаете, как нужно бороться с инфоцыганами? Просто не пользоваться интернетом», – сказал он.
ВОПРОСЫ ОРИЕНТИРОВ В КЛИПЕ «ДЕЛОВАЯ»
Музыкант с юмором ответил на заявление журналистки Ксении Собчак, которая сказала, что будет слушать новый альбом «Ленинграда», который выйдет 29 ноября, а также призналась Шнурову в любви.
«Это зря. Ксения, не слушайте мой новый альбом, и я вас не люблю», – едко ответил Шнуров.
Кроме того, режиссер нового клипа «Ленинграда» под названием «Деловая» Илья Верин рассказал спецкору НСН, о чем его новая работа.
«Мы хотели сделать многослойную штуковину. Хотели, чтобы зритель сам разгадал смыслы. Там есть большое количество сюжетных линий и при монтаже я пересматривал и находил новые смыслы. На мой взгляд, это самая ожидаемая вещь, которую хотелось бы услышать от зрителя. Это история девочки в большом городе, поиска своего места. Это история о том, какие у нас настоящие ориентиры, за чем мы бежим и зачем нам вообще бежать. Ответы каждый найдет для себя сам», – сказал он на премьерном показе клипа в «ГУМ Кинозале».
ИНСТАСАМКА БОЛЬШЕ НЕ НУЖНА
Сергей Шнуров также рассказал спецкору НСН, как ему работалось с певицей Инстасамкой при записи их совместного альбома «Бумеры и зумеры».
«Я Инстасамку видел чуть больше, чем вас. Она пришла на студию, записала песню и ушла, у нее был самолет. Поэтому как мне с ней работалось? Легко! Очень быстро, мгновенно! Мы с ней совпали энергетически. Почему решил именно с ней? А она мне по возрасту подходит. Сейчас уже не хочу ни с кем петь, и с Инстасамкой не хочу. Тогда хотел, а сейчас не хочу», – сказал артист на премьерном показе клипов.
До этого он отмечал, что сам предложил сотрудничество Инстасамке. Музыкант уклонился от ответа на вопрос, было ли это с его стороны пиар-ходом, назвав при этом причину, почему Инстасамка не станет новой солисткой «Ленинграда». По его словам, солисткой «Ленинграда» остается Ксения Руденко, при этом Флорида Чантурия, недавно родившая ребенка, также остается с группой.
Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в интервью НСН говорила, что Сергей Шнуров сейчас больше нуждается в сотрудничестве с Инстасамкой, чем сама рэперша.
«Если брать медийный вес, то сегодня Инстасамка нужна Шнурову сильнее, чем Шнур Инстасамке. Она сейчас очень сильно пошла в рост как самостоятельный артист. Учитывая ее недавнюю "смену амплуа", как она это позиционирует, если брать количество прослушиваний, актуальность музыкального материала, Инстасамка сейчас, конечно, на несколько шагов впереди "Ленинграда"», – отмечала Вокс.
Ранее блогер и певица Карина Нигай заявила НСН, что Сергей Шнуров и Инстасамка, записавшие совместный альбом «Бумеры и зумеры», прекрасно дополняют друг друга в совместном творчестве, передает «Радиоточка НСН».
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