Шнуров признался, что не желает себе преемника
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не желает, чтобы среди молодых музыкантов появились его приемники в плане творческого подхода. В этом он признался в интервью ТАСС.
«Я, как Путин, - преемников не хочу», - цитирует агентство Шнурова.
Он подтвердил, что новый альбом коллектива выйдет 29 ноября, а также рассказал о работе над совместным проектом с Инстасамкой - мини-альбомом «Бумеры и зумеры». По его словам, ему импонирует творчество Дарьи Зотеевой, а работа с ней проходила вполне комфортно.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вокалисткой на новом альбоме «Ленинграда» под названием «Синяя богиня» выступила Ксения Руденко. По словам Шнурова, Флорида Чантурия также остается в составе группы, но она родила сына, поэтому не принимала участия в записи пластинки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru