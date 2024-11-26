Шнуров признался, что не желает себе преемника

Он подтвердил, что новый альбом коллектива выйдет 29 ноября, а также рассказал о работе над совместным проектом с Инстасамкой - мини-альбомом «Бумеры и зумеры». По его словам, ему импонирует творчество Дарьи Зотеевой, а работа с ней проходила вполне комфортно.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вокалисткой на новом альбоме «Ленинграда» под названием «Синяя богиня» выступила Ксения Руденко. По словам Шнурова, Флорида Чантурия также остается в составе группы, но она родила сына, поэтому не принимала участия в записи пластинки.

