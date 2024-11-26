Шнуров подтвердил выход нового альбома «Ленинграда» 29 ноября

Новый альбом группы «Ленинград» под названием «Синяя богиня» увидит свет 29 ноября. Там будет 14 треков, рассказал ТАСС лидер коллектива Сергей Шнуров.

Он уточнил, что название окончательно оформилось только на днях, поскольку до этого была идея выпустить альбом «Эксклюзив», перебиралось еще несколько вариантов. По словам Шнуров, всего он сочинил около 20 композиций, однако в альбом включил на шесть меньше, поскольку, «у людей очень мало времени, очень рассеянное внимание».

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Шнуров подтвердил, что идея создания нового альбома «Ленинграда» родилась во время совместной работы с Инстасамкой, рэп-исполнительницей и блогером Дарьей Зотеевой.

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» проанализировала новый альбом Шнурова и Инстасамки. По её оценке, рок-музыкант начал «возвращаться к себе».

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ФОТО: РИА Новости
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