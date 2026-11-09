В Китае в результате пожара в ЖК погибли 14 человек

Возгорание произошло в жилом комплексе в провинции Шаньси на севере Китая, есть жертвы. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Пожар разгорелся 8 ноября в 16.59 (11.59 мск) в ЖК в районе Инцзэ в городе Тайюань. Причина ЧП пока не установлена.

Сообщалось, что в результате инцидента погибли пять человек, еще 33 пострадали. Позднее число погибших увеличилось до 14.

Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.

Ранее в Москве при пожаре в квартире жилого дома погибли два человека, напоминает 360.ru.

