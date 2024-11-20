«Фит со Шнуровым – крутой хайп»: Блогер Аня Покров призвала избегать грязного пиара

«Зритель сегодня хочет хлеба и зрелищ. Нужно выпускать классные треки, снимать хайповые клипы, менять имидж и делать все по-доброму, без грязи. К примеру, фит со Шнуровым - крутой хайп. Я бы с удовольствием поработала с ним, это же мэтр и легенда. У меня уже есть трек с Ольгой Бузовой, также хотела бы поработать с Анной Асти», - рассказала она.

В свою очередь певица и блогер Милана Стар (дочь актера Виталия Гогунского) сообщила НСН, что сегодня в тренде оригинальность.