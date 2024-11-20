«Фит со Шнуровым – крутой хайп»: Блогер Аня Покров призвала избегать грязного пиара

Аудитории постоянно нужно зрелище, поэтому для артистов важно часто выпускать песни и клипы, рассказала НСН блогер Аня Покров.

Артистам стоит избегать грязного хайпа, при этом важно регулярно менять имидж и представлять новый контент, заявила спецкору НСН блогер и певица Аня Покров (Анна Покровская) на II церемонии вручения премии «Звезды хайпа».

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«Зритель сегодня хочет хлеба и зрелищ. Нужно выпускать классные треки, снимать хайповые клипы, менять имидж и делать все по-доброму, без грязи. К примеру, фит со Шнуровым - крутой хайп. Я бы с удовольствием поработала с ним, это же мэтр и легенда. У меня уже есть трек с Ольгой Бузовой, также хотела бы поработать с Анной Асти», - рассказала она.

В свою очередь певица и блогер Милана Стар (дочь актера Виталия Гогунского) сообщила НСН, что сегодня в тренде оригинальность.

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«Мне кажется, сейчас ценится индивидуальность. Все подростки не любят то, что в мейнстриме и слушают все. Все пытаются выбрать свою нишу. Я в последний раз слушала Оливию Родриго», - заключила она.

Ранее певица Ханна (Анна Иванова) в беседе с «Радиоточкой НСН» отнесла к главным трендам соцсетей семейный и экспертный контент. Она также добавила, что блогеры все чаще стремятся заниматься музыкой.

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ФОТО: соцсети
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