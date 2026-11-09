Постпред: Куба готовится к возможной военной операции США
Куба очень серьезно относится к угрозе военной операции США против острова и проводит соответствующую подготовку населения. Об этом заявил постоянный представитель республики при ООН Эрнесто Соберон Гусман, передает ТАСС.
«Каждую пятницу на Кубе мы посвящаем день обороне, чтобы подготовить весь народ к защите... суверенитета, независимости и территориальной целостности. Мы должны быть готовы к любому сценарию, включая военный», - подчеркнул дипломат.
Он напомнил, что действующая администрация США неоднократно делала публичные заявления «о готовности захватить Кубу, бомбить и уничтожить ее». Кроме того, Гавана учитывает действия американской стороны на международной арене в последние годы.
Как отметил постпред, возможности Кубы и США в военной сфере несопоставимы, и республика вынуждена опираться на подготовку своего населения к защите государства. При этом Гусман указал, что Гавана не нацелена на конфронтацию, власти заинтересованы в нормализации отношений с Соединенными Штатами и диалоге на основе взаимного уважения.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о готовности к сделке с Кубой вместо военной операции, напоминает 360.ru.
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