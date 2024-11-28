Режиссер нового клипа группы «Ленинград» Верин рассказал, чего ждет от зрителя

Илья Верин заявил НСН, что новый клип группы «Ленинград» под названием «Деловая» поднимает вопросы настоящих жизненных ориентиров, которые у каждого зрителя свои. 

Режиссер нового клипа группы «Ленинград» под названием «Деловая» Илья Верин рассказал спецкору НСН, о чем его новая работа.

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«Мы хотели сделать многослойную штуковину. Хотели, чтобы зритель сам разгадал смыслы. Там есть большое количество сюжетных линий и при монтаже я пересматривал и находил новые смыслы. На мой взгляд, это самая ожидаемая вещь, которую хотелось бы услышать от зрителя. Это история девочки в большом городе, поиска своего места. Это история о том, какие у нас настоящие ориентиры, за чем мы бежим и зачем нам вообще бежать. Ответы каждый найдет для себя сам», - сказал он на премьерном показе клипа в «ГУМ Кинозале».

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что после совместного альбома с Инстасамкой перехотел работать и с ней, и с кем либо другим, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из клипа

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