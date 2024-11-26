«Эмиграция и переживалки»: Шнуров заявил, что многие хотят его отъезд из России
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров связал периодически появляющиеся слухи об его отъезде из России с тем, что публика по нему соскучилась.
«Многим, наверное, хочется чтобы я покинул Россию. Мне кажется, люди скучают по новостям о Сергее Шнурове. А что еще можно придумать? Они придумывают, что я покинул Россию. Потом начинают опровергать. Или потом ждут, что я опровергну. Потом новая волна», - сказал Шнуров в интервью ТАСС.
Музыкант также объяснил, почему «современные художники» не создают что-то новое.
«Я проблему вижу в том, что сейчас современный художник столкнулся, и причем не только в России, что ты что ни тронь, то ты кого-то обязательно обидишь. (…) Все понимают, что эта тема вроде насущная, интересная, хорошо бы ее взять, хорошо бы ее сделать, но тут у нас будут вот эти переживать, а тут вот эти. И все это общество, весь земной шар превратился в каких-то переживалок». – посетовал музыкант.
16 сентября 2023 года должен был состояться концерт Шнурова в «Лужниках», но власти Москвы не согласовали его проведение, также был отменен концерт Шнурова на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. С тех пор группа «Ленинград» не давала стадионных концертов в России, выступая на корпоративах. При этом в соцсетях появилась информация, что в январе 2025 года шнуров выступит на Бали и в Пхукете, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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