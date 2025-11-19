Джазовый пианист и композитор Даниэль Адиянц в интервью специальному корреспонденту НСН рассказал об эмоциях от успеха на премии «Все Цвета Джаза» и раскрыл планы «винилового продвижения» музыки среди нового поколения.

В московском театре «ОДЕОН» 19 ноября прошла церемония вручения XI премии «Все Цвета Джаза», организатором которой выступило Радио JAZZ. Адиянц победил в номинации «восходящая звезда».