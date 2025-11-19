«Высокая планка!»: Даниэль Адиянц о победе на премии «Все Цвета Джаза»

Даниэль Адиянц сказал в эфире НСН, что мечтает о появлении в России сегмента нового, молодого и современного джаза, назвав победу в номинации «восходящая звезда» подтверждением верности выбранного им пути.

Джазовый пианист и композитор Даниэль Адиянц в интервью специальному корреспонденту НСН рассказал об эмоциях от успеха на премии «Все Цвета Джаза» и раскрыл планы «винилового продвижения» музыки среди нового поколения.

В московском театре «ОДЕОН» 19 ноября прошла церемония вручения XI премии «Все Цвета Джаза», организатором которой выступило Радио JAZZ. Адиянц победил в номинации «восходящая звезда».

«Конечно, любому участнику приятно победить, но я всегда отношусь к этому так: как оно должно быть, так оно и будет. Конечно, было очень волнительно до момента выхода на сцену. Пока я поднимался по ступенькам, тряслось все, что можно. Очень приятно, что мне досталась столь высокая награда, это большая честь. Я взял более высокую планку, поэтому придется еще больше ей соответствовать. Спасибо большое всем, кто голосовал за меня. Я стараюсь все в жизни делать в удовольствие, поэтому, наверное, это удается легко. Мне очень хочется, чтобы в нашем обществе было больше джазовых музыкантов, престижных мероприятий, альбомов. Я стараюсь внести в это свой вклад, считаю, что надо подтверждать это делами, а не просто говорить пустые слова. Я очень рад, что мои дела очень высоко оценили в этом году», - подчеркнул музыкант.
Адиянц отметил, что его дебютный альбом выйдет на виниле, который станет ключом к сердцам слушателей.

«Выпустить дебютный альбом на виниле - это моя давняя мечта. И вот, в ближайшее время этот винил должен приехать. Мне хотелось запечатлеть свою музыку так, чтобы ее слушали обычные люди, чтобы они собирались со словами: "Слушай, у Даниэля пластинка вышла, я вот недавно приобрел, пойдем послушаем". Мне хотелось бы, чтобы у нас в России существовал сегмент приятной современной музыки. Чтобы не оставалось только то, чему уже больше 50-70 лет, а было что-то новое, молодое и современное. Высокая оценка извне говорит о том, что все мои силы были потрачены абсолютно не зря», - заключил собеседник НСН.

ФОТО: НСН / Анастасия Александрова
