«Высокая планка!»: Даниэль Адиянц о победе на премии «Все Цвета Джаза»
Даниэль Адиянц сказал в эфире НСН, что мечтает о появлении в России сегмента нового, молодого и современного джаза, назвав победу в номинации «восходящая звезда» подтверждением верности выбранного им пути.
Джазовый пианист и композитор Даниэль Адиянц в интервью специальному корреспонденту НСН рассказал об эмоциях от успеха на премии «Все Цвета Джаза» и раскрыл планы «винилового продвижения» музыки среди нового поколения.
В московском театре «ОДЕОН» 19 ноября прошла церемония вручения XI премии «Все Цвета Джаза», организатором которой выступило Радио JAZZ. Адиянц победил в номинации «восходящая звезда».
«Конечно, любому участнику приятно победить, но я всегда отношусь к этому так: как оно должно быть, так оно и будет. Конечно, было очень волнительно до момента выхода на сцену. Пока я поднимался по ступенькам, тряслось все, что можно. Очень приятно, что мне досталась столь высокая награда, это большая честь. Я взял более высокую планку, поэтому придется еще больше ей соответствовать. Спасибо большое всем, кто голосовал за меня. Я стараюсь все в жизни делать в удовольствие, поэтому, наверное, это удается легко. Мне очень хочется, чтобы в нашем обществе было больше джазовых музыкантов, престижных мероприятий, альбомов. Я стараюсь внести в это свой вклад, считаю, что надо подтверждать это делами, а не просто говорить пустые слова. Я очень рад, что мои дела очень высоко оценили в этом году», - подчеркнул музыкант.
Адиянц отметил, что его дебютный альбом выйдет на виниле, который станет ключом к сердцам слушателей.
«Выпустить дебютный альбом на виниле - это моя давняя мечта. И вот, в ближайшее время этот винил должен приехать. Мне хотелось запечатлеть свою музыку так, чтобы ее слушали обычные люди, чтобы они собирались со словами: "Слушай, у Даниэля пластинка вышла, я вот недавно приобрел, пойдем послушаем". Мне хотелось бы, чтобы у нас в России существовал сегмент приятной современной музыки. Чтобы не оставалось только то, чему уже больше 50-70 лет, а было что-то новое, молодое и современное. Высокая оценка извне говорит о том, что все мои силы были потрачены абсолютно не зря», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев ранее рассказал «Радиоточке НСН», как начинающим музыкантам добиться успеха в мире джаза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Булыкин поддержал возвращение пива на стадионы
- «Высокая планка!»: Даниэль Адиянц о победе на премии «Все Цвета Джаза»
- Фукуок стал одним из самых востребованных зимних направлений у россиян
- В Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине
- Свежая Буланова и новая Кадышева: В Госдуме объяснили тренд на ностальгию в музыке
- СМИ: Уиткофф и Умеров пришли к пониманию по урегулированию на Украине
- Маликов признался на премии «Все Цвета Джаза», какой концерт он хотел бы посетить
- СМИ: План урегулирования США предполагает закрепление русского языка на Украине
- Премию «Все Цвета Джаза» за вклад в развитие культуры получил Алексей Кузнецов
- Даниэля Адиянца назвали восходящей звездой года на премии «Все Цвета Джаза»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru