Джазовая певица, композитор, теле- и радиоведущая Мариам Мерабова в интервью специальному корреспонденту НСН призналась, что не ожидала победы на премии «Все Цвета Джаза», и пожелала всем импровизировать в жизни.

В московском театре «ОДЕОН» 19 ноября прошла церемония вручения XI премии «Все Цвета Джаза», организатором которой выступило Радио JAZZ. Мерабова стала победительницей в номинации «Музыкант года».