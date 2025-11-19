«Импровизировать по жизни»: Мерабова назвал сюрпризом триумф на премии «Все Цвета Джаза»

Мариам Мерабова сказала в эфире НСН, что даже не знала о своей номинации, пожелала всем выйти из комфортных кресел и назвала «колоссальным» развитие джаза в России.

Джазовая певица, композитор, теле- и радиоведущая Мариам Мерабова в интервью специальному корреспонденту НСН призналась, что не ожидала победы на премии «Все Цвета Джаза», и пожелала всем импровизировать в жизни.

В московском театре «ОДЕОН» 19 ноября прошла церемония вручения XI премии «Все Цвета Джаза», организатором которой выступило Радио JAZZ. Мерабова стала победительницей в номинации «Музыкант года».

Мариам Мерабова стала «Музыкантом года» на премии «Все Цвета Джаза»
«Я абсолютно этого не ожидала, потому что я даже не знаю, кто меня представил в этой номинации, я вообще за этим не следила. Когда сегодня это было объявлено, причем в окружении таких потрясающих, фантастических музыкантов, я даже не знаю… То, что меня отметили, конечно, приятно, это первая такая премия за много лет. Я хочу всех поблагодарить и желаю всем нам джаза и импровизации. Я желаю всем комфортно выходить из своих удобных кресел и импровизировать по жизни», - подчеркнула певица.

Она также поздравила Даниэля Адиянца с победой в номинации «восходящая звезда», отметив, что в России очень много отличных молодых джазовых музыкантов, еще «не раскрытых» для широкой публики».

«Я обожаю этого пианиста, у меня было счастье работать с Даниэлем. Я очень рада за него, потому что он действительно достоин этой награды и как композитор, и как пианист, и как продолжатель мейнстрима. Если брать в целом, у нас в России совершенно колоссальное состояние в джазе. Вы знаете, сколько молодых, невероятных, но совершенно никому не известных музыкантов, которые служат этому по любви? То, что Радио JAZZ периодически открывает эти имена, и они начинают звучать в трек-листе радиостанции, это здорово. За это низкий поклон!» - заключила собеседница НСН.
Джазовый пианист и композитор Даниэль Адиянц ранее расскзал НСН об ощущениях от победы в номинации «восходящая звезда» премии «Все Цвета Джаза».

ФОТО: НСН / Ольга Ермак
