Народный артист Жилин назвал «Все Цвета Джаза» главной музыкальной премией в стране
Главная джазовая премия страны становится всё более ценной для музыкантов с каждым годом, рассказал НСН член жюри, пианист и дирижёр Сергей Жилин.
Определить победителей премии «Все Цвета Джаза» в 2025 году было «очень тяжело»: все понимают, как важен этот выбор для музыкантов, влюблённых в джаз, рассказал спецкору НСН член жюри, народный артист РФ, пианист Сергей Жилин.
«С каждым годом атмосфера [премии. – прим. НСН] становится всё лучше. С каждым годом премия набирает обороты, становится все более ценной для музыкантов. И это очень важно, потому что очень легко обесценить любое дело, а тем более такое, как премия «Радио JAZZ». Если начать её вдруг раздавать направо и налево, то музыканты, которые по-настоящему влюблены в джаз, перестанут на всё это реагировать. Здесь как раз другая история – очень правильно соблюдается граница: с одной стороны, есть некая, достаточно важная популярность, а с другой стороны – есть уважение к музыкантам, которые занимаются исключительно этим направлением», - отметил музыкант и дирижёр.
В этом году главной восходящей звездой был признан пианист Даниэль Адиянц. По словам Жилина, появление новых узнаваемых лиц в мире российского джаза очень важно.
«Появление новых звёзд в джазе не просто влияет позитивно, но и создает атмосферу, фундамент для того, чтобы и начинающие музыканты, и зрелые, и старшие поколения продолжали работать и творить, чтобы быть на уровне. Это здорово! И слава Богу, что есть такая премия, а то только и говорят о «Золотых граммофонах». Нет, премия «Радио JAZZ» - самая главная музыкальная премия в нашей стране», - заключил Жилин.
XI церемония вручения премии «Все Цвета Джаза» прошла 19 ноября в московском театре «ОДЕОН». Организатором выступает Радио JAZZ.
