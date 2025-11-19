СМИ: Предложения США по прекращению конфликта на Украине включают отказ Киева от части территорий и ограничение ряда видов вооружений Путин: Средняя продолжительность жизни может составлять 150 лет Сбербанк до 1 января завершит сокращение 20% сотрудников из-за внедрения в работу ИИ Госдума приняла закон о социальных гарантиях для матерей-героинь Премия «Все Цвета Джаза» назвала Даниэля Адиянца восходящей звездой