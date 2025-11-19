«Существует вопреки!»: Катя Гордон назвала джаз революционной музыкой

Екатерина Гордон пообещала в эфире НСН, что в ее жизни будет больше джаза

Звездный юрист Екатерина Гордон рассказала специальному корреспонденту НСН, что у нее общего с джазом.

В московском театре «ОДЕОН» 19 ноября вечером проходит Церемония награждения XI премии «Все Цвета Джаза», организатором которой является Радио JAZZ. Гордон является гостьей мероприятия.

В Москве стартует церемония вручения премии «Все Цвета Джаза»
«Джаз - это революционная, экстравагантная, экспрессивная музыка, которую делают талантливые люди. Это то, что невозможно повторять, то, что существует вопреки, поэтому я здесь как автор, который пишет музыку», - отметила адвокат.

Гордон, создавшая несколько лет назад с телеведущей Лерой Кудрявцевой музыкальный проект «ЗаVисть», также пообещала, что в ее жизни будет больше джаза.

«Я очень редко хожу на концерты, но собираюсь, спустя 45-летие это исправлять, потому что нужно уже начинать жить для себя, а не только для детей, мужа и страны. Поэтому обещаю вам, что джаз в моей жизни будет теперь нередко», - заключила собеседница НСН.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ранее заявил «Радиоточке НСН», что джаз остается единственным музкальным жанром, который не превратился в фастфуд.

