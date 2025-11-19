«Существует вопреки!»: Катя Гордон назвала джаз революционной музыкой
Екатерина Гордон пообещала в эфире НСН, что в ее жизни будет больше джаза
Звездный юрист Екатерина Гордон рассказала специальному корреспонденту НСН, что у нее общего с джазом.
В московском театре «ОДЕОН» 19 ноября вечером проходит Церемония награждения XI премии «Все Цвета Джаза», организатором которой является Радио JAZZ. Гордон является гостьей мероприятия.
«Джаз - это революционная, экстравагантная, экспрессивная музыка, которую делают талантливые люди. Это то, что невозможно повторять, то, что существует вопреки, поэтому я здесь как автор, который пишет музыку», - отметила адвокат.
Гордон, создавшая несколько лет назад с телеведущей Лерой Кудрявцевой музыкальный проект «ЗаVисть», также пообещала, что в ее жизни будет больше джаза.
«Я очень редко хожу на концерты, но собираюсь, спустя 45-летие это исправлять, потому что нужно уже начинать жить для себя, а не только для детей, мужа и страны. Поэтому обещаю вам, что джаз в моей жизни будет теперь нередко», - заключила собеседница НСН.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ранее заявил «Радиоточке НСН», что джаз остается единственным музкальным жанром, который не превратился в фастфуд.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области при атаке украинских дронов ранен мирный житель
- Юбилейный концерт Алексея Козлова стал «Мероприятием года» премии «Все Цвета Джаза»
- На премии «Все Цвета Джаза» объявили лучшую площадку 2025 года
- В Польше двум гражданам Украины предъявили обвинения в подрыве железной дороги
- «Существует вопреки!»: Катя Гордон назвала джаз революционной музыкой
- На премии «Все Цвета Джаза» назвали лучший фестиваль 2025 года
- Умер заслуженный артист России Сергей Десницкий
- «Все хорошо»: Путин заявил, что прошел ежегодное медицинское обследование
- Сборная России опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА
- Новак заявил о снижении цен на топливо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru