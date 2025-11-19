Художники и нейросети: Мазаев дал совет начинающим музыкантам
Молодым людям не надо ни на кого оглядываться, заявил Сергей Мазаев спецкору НСН.
Новым исполнителям следует выбирать между желанием попасть в оркестр и развиваться самостоятельно, рассказал лидер коллектива QUEENtet Сергей Мазаев в беседе со специальным корреспондентом НСН.
В театре «ОДЕОН» в Москве началась XI церемония вручения ежегодной премии «Все Цвета Джаза», организатором которой выступает Радио JAZZ. Участников ждет выступление различных групп, в том числе на сцену выйдут Сергей Мазаев и QUEENtet. Сам исполнитель рассказал НСН, как музыканту добиться успеха в мире джаза.
«Если музыкант хочет играть в оркестре, быть зависимым от коллектива, то это одно. А если человек является не просто музыкантом, а художником, и он хочет творить, то ему не надо ни на кого ориентироваться. Можно смотреть на своих кумиров, но делать свою музыку и зарабатывать свою аудиторию. Она придет постепенно: по два, по пять человек с каждым годом, потом небольшие клубы, а в итоге человек будет собирать стадионы», — отметил он.
Мазаев также возмутился современными тенденциями в музыке, которые касаются использования электронных сервисов.
«Нейросети — это полная хрень и обычная комбинаторика. Я занимался математикой и точно знаю, что они не имеют никакого отношения к искусственному интеллекту (ИИ). Просто люди, которые используют это словосочетание, не знают, как устроен ИИ. Эфир стал общедоступным за счет интернета, все научились читать и писать, поэтому и публикуют везде такую информацию. Но современные истории — это мошенничество и аферизм глобального масштаба, как раньше были стволовые клетки. Искусственный интеллект — это то, что у людей в голове. Мы рождаемся без знаний, а то, как нас питает социум — это и есть искусственный интеллект у каждого. Если взять японского младенца и воспитать его в русской семье, то он будет русским, с нашим интеллектом», — указал он.
Ранее звездный юрист Екатерина Гордон рассказала специальному корреспонденту НСН, что у нее общего с джазом.
