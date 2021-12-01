Элджей сбежал из России вслед за Моргенштерном. Кто следующий?
Понасенков рекомендовал рэперам отправиться в Африку, Моргенштерн уже в Дубае, Элджей - на Кипре, на очереди Инстасамка, Ивангай, Moneyken и Ивлеева?
Исход популярных рэперов из России продолжается. Спустя неделю после обнаружения Моргенштерна в Дубае стало известно, что Элджей планирует получить гражданство Кипра.
И Моргенштерн (11,4 млн подписчиков на YouTube), и Элджей (2,13 млн подписчиков) ранее попадали в России в поле зрения правоохранительных органов в связи с пропагандой наркотиков.
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» - НА КИПРЕ
По данным СМИ, Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) покинул Россию еще месяц назад и, вероятно, пытается получить гражданство Кипра. На днях он был замечен возле иммиграционного центра этого островного государства. Соответствующее видео опубликовали в среду Telegram-каналы.
В конце ноября стало известно, что материалы административного дела в отношении Элджея поступили в Зюзинский рай суд Москвы. Ему вменяют пропаганду наркотиков с использованием интернета, что грозит музыканту штрафом от 5 до 30 тыс. рублей.
В мае Элджей был задержан пьяным за рулем спорткара BMW i8, за это его лишили прав на 1 год и 7 месяцев и оштрафовали на 30 тыс. рублей. Ранее рэпер хвастался в соцсетях штрафами за превышение скорости на 140 тыс. рублей и называл себя «Призрачным гонщиком».
«ВЕЕР ИЗ КУПЮРОК» - В ДУБАЕ
Буквально неделю назад мы стали свидетелями похожего «бегства» Алишера Валеева (настоящее имя Моргенштерна).
23 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн «сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Незадолго до этого следователи начали проверку высказываний рэпера о Дне Победы.
Адвокат музыканта Сергей Жорин в тот же день отверг «наркотические обвинения» и предположил, что подчинённые Бастрыкина могут воспринять слова главы СКР «как призыв к действию».
25 ноября после внеплановой проверке закрыли московский ресторан Kaif, принадлежащий Моргенштерну. Тогда же стало известно, что рэпер уехал из России. Он сбежал из Москвы в Минск на поезде «Ласточка», после чего был замечен в Дубае, где веселился с женой в отеле на острове Палм-Джумейра.
В конце июля стало известно, что артист, в одном из треков которого звучат слова про «веер из купюрок», стал самым богатым музыкантом в рейтинге «50 самых успешных звезд России», заработав за прошлый год $12 млн.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «РЭПЕРСКУЮ КОЛОНИЮ»
Подобное развитие событий прогнозировал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» историк и публицист Евгений Понасенков, предлагавший рэперам покинуть территорию России и отправиться в Африку.
«Что касается рэперов, если бы они все покинули территорию не России, а сразу Европы, и уехали бы в Африку, это было бы замечательно. Я вообще думаю, что им там надо основать какую-то колонию или республику Африки рэперскую. А Бастрыкин может приезжать туда на каникулы, в отпуск, там тепло, и проверять, все ли у них в порядке. Если они все уедут в Африку, будет очень здорово», - указал Понасенков.
Судя по всему, Моргентшерном и Элджеем поток покидающих Россию рэперов и блогеров может не ограничиться.
В их числе могут быть Юрий Дудь, Инстасамка, Ивлеева, Ивангай и Moneyken, на которых уже успели пожаловаться властям.
ДУДЬ И НАРКОТИКИ
Общественная организация «Лига безопасного интернета» ранее обвинила Дудя в пропаганде наркотиков в его интервью с Моргенштерном и блогером Ивангаем на YouTube. Позже это подтвердила психолингвистическая экспертиза.
Зюзинский суд оштрафовал журналиста на 100 тысяч рублей по все той же статье КоАП о пропаганде наркотиков с помощью интернета. 29 ноября Мосгорсуд оставил в силе это решение, отклонив жалобу Дудя.
ИНСТАСАМКА И РАЗВРАТ
В тот же день, 29 ноября, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова пожаловалась главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на песни Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева).
Лантратова указала, что в текстах песен Инстасамки содержится информация, которая «запрещена к распространению среди детей или запрещена к распространению на территории России». Она попросила Бастрыкина взять это дело на личный контроль, напомнив, что развратные действия в отношении детей, в том числе через интернет, предполагают уголовную ответственность.
Накануне на Инстасамку пожаловался центр по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай». Рэп-исполнительницу, в частности, обвинили в пропаганде проституции и разврата среди молодежи и детей.
В обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова отмечалось, что родители обеспокоены концертами Инстасамки и рэпера Moneyken.
КОБРЫ ИВЛЕЕВОЙ
В сентябре уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец пожаловалась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор на танцевальное шоу «Королевские кобры» телеведущей и блогера Насти Ивлеевой.
В нем омбудсмен усмотрела пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Она сослалась на заявление организаторов, по словам которых, в шоу ожидается участие трансвеститов, выступающих в жанре дрэг-квин. Он подразумевает выход на сцену артистов-мужчин, использующих женские образы.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов говорил «Радиоточке НСН», что на российском телевидении следует запретить показ трансгендеров и открытых гомосексуалистов, а также забанить Моргенштерна и тик-токеров, восхваляющих деньги и богатство.
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