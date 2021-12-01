Элджей сбежал из России вслед за Моргенштерном. Кто следующий?

«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» - НА КИПРЕ

По данным СМИ, Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) покинул Россию еще месяц назад и, вероятно, пытается получить гражданство Кипра. На днях он был замечен возле иммиграционного центра этого островного государства. Соответствующее видео опубликовали в среду Telegram-каналы.

В конце ноября стало известно, что материалы административного дела в отношении Элджея поступили в Зюзинский рай суд Москвы. Ему вменяют пропаганду наркотиков с использованием интернета, что грозит музыканту штрафом от 5 до 30 тыс. рублей.

В мае Элджей был задержан пьяным за рулем спорткара BMW i8, за это его лишили прав на 1 год и 7 месяцев и оштрафовали на 30 тыс. рублей. Ранее рэпер хвастался в соцсетях штрафами за превышение скорости на 140 тыс. рублей и называл себя «Призрачным гонщиком».

«ВЕЕР ИЗ КУПЮРОК» - В ДУБАЕ

Буквально неделю назад мы стали свидетелями похожего «бегства» Алишера Валеева (настоящее имя Моргенштерна).

23 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн «сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Незадолго до этого следователи начали проверку высказываний рэпера о Дне Победы.

Адвокат музыканта Сергей Жорин в тот же день отверг «наркотические обвинения» и предположил, что подчинённые Бастрыкина могут воспринять слова главы СКР «как призыв к действию».

25 ноября после внеплановой проверке закрыли московский ресторан Kaif, принадлежащий Моргенштерну. Тогда же стало известно, что рэпер уехал из России. Он сбежал из Москвы в Минск на поезде «Ласточка», после чего был замечен в Дубае, где веселился с женой в отеле на острове Палм-Джумейра.

В конце июля стало известно, что артист, в одном из треков которого звучат слова про «веер из купюрок», стал самым богатым музыкантом в рейтинге «50 самых успешных звезд России», заработав за прошлый год $12 млн.