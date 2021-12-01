СМИ: покинувшего Россию рэпера Элджея заметили в миграционном центре Кипра
Рэпер Элджея (Алексей Узенюк), который некоторое время назад покинул Россию, был замечен в миграционном центре Кипра, сообщает Telegram-канал Peopletalk.
В СМИ предположили, что музыкант намерен получить кипрское гражданство.
Элджей уехал из России после того, как его обвинили в пропаганде наркотиков, которую правоохранители нашли в его песнях.
Ранее Россию покинул рэпер Моргенштерн. Это произошло, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил, что рэпер «сегодня торгует наркотиками, по суди дела, в социальных сетях». При этом музыкант уже был оштрафован за пропаганду наркотиков в песнях.
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