СМИ: покинувшего Россию рэпера Элджея заметили в миграционном центре Кипра

Рэпер Элджея (Алексей Узенюк), который некоторое время назад покинул Россию, был замечен в миграционном центре Кипра, сообщает Telegram-канал Peopletalk.

Инстасамку обвинили в пропаганде разврата и проституции среди молодежи

В СМИ предположили, что музыкант намерен получить кипрское гражданство.

Элджей уехал из России после того, как его обвинили в пропаганде наркотиков, которую правоохранители нашли в его песнях.

Ранее Россию покинул рэпер Моргенштерн. Это произошло, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил, что рэпер «сегодня торгует наркотиками, по суди дела, в социальных сетях». При этом музыкант уже был оштрафован за пропаганду наркотиков в песнях.

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ФОТО: РИА Новости
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